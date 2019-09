Christian Taylor aus den USA hat nach 2011, 2015 und 2017 seinen vierten WM-Titel im Dreisprung gewonnen.

Der 29 Jahre alte zweimalige Olympiasieger sprang in Doha mit 17,92 m Saisonbestleistung und überließ seinem Landsmann Will Claye wie schon vor zwei Jahren in London nur Silber.

Anzeige

Claye, in diesem Jahr einziger 18-Meter-Springer, kam im Khalifa-Stadion nicht über 17,74 m hinaus. Bronze gewann Hugues Zango aus Burkina Faso, der im letzten Versuch mit 17,66 m Afrikarekord sprang.

Ex-Europameister Max Heß (Chemnitz) hatte seine Saison verletzungsbedingt abgebrochen, ein deutscher Springer war im Khalifa-Stadion nicht am Start.