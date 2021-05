Sprinterin Gina Lückenkemper muss auf ihren Start bei der Leichtathletik-DM am Wochenende in Braunschweig verzichten.

Die EM-Zweite über 100 m hat sich beim Meeting in Boston am 23. Mai einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Lückenkemper hatte "Glück im Unglück"

"Ich hatte Glück im Unglück. Sonst hätte ich in Boston ja auch nicht das Rennen beenden können", sagte die 24-Jährige, die für den SSC Berlin startet und mittlerweile ihren Trainingsschwerpunkt in den USA hat.

In der Trainingsgruppe von Lance Brauman in Florida will Lückenkemper nach enttäuschenden Jahren wieder die die Glanzform von 2017 und 2018 erreichen.

Ihre Bestzeit steht seit der WM 2017 in London bei höchst bemerkenswerten 10.95 Sekunden.