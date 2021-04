Der deutsche Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter präsentiert sich drei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio in ausgezeichneter Verfassung. Der 28-Jährige warf in seiner Wahlheimat Offenburg am Samstag mit 91,50 Metern neue Weltjahresbestleistung. Vetter ist damit der erste Athlet, der im Olympia-Jahr die 90-Meter-Marke übertraf.

Der Weltmeister von 2017 postete bei Instagram im Anschluss ein Bild aus der Eistonne: Mit einem Bier in der Hand genoss Vetter "den Geschmack einer neuen Weltjahresbestleistung".

Vetter hatte bereits im September aufhorchen lassen, als er mit 97,76 m seinen eigenen deutschen Rekord um drei Meter verbesserte. Zur Weltbestmarke des Tschechen Jan Zelezny aus dem Jahr 1996 fehlten dem gebürtigen Dresdner nur 72 Zentimeter.