Die chinesische Geherin Yang Jiayu hat bei den nationalen Meisterschaften den Weltrekord über 20 km pulverisiert.

Die 25 Jahre alte Weltmeisterin von 2017 blieb am Samstag in Huanshan in 1:23:49 Stunden stolze 49 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke ihrer Landsfrau Liu Hong aus dem Jahr 2015 (1:24:38).

Liu wurde in Huanshan Zweite und unterbot in 1:24:27 Stunden ebenfalls ihre alte Rekordzeit. Bei den Männern siegte Wang Kaihua, der in 1:16:54 Stunden den Weltrekord des Japaners Yusuke Suzuki (1:16:38) nur um 18 Sekunden verpasste und sich auf Platz drei der "ewigen" Bestenliste vorschob.