Die ehemalige Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat ein gelungenes Comeback im Ring gefeiert. Rund 16 Monate nach ihrem dritten Platz bei der WM in Doha kam die 35-Jährige in Chemnitz im letzten Versuch auf 19,11 m und zeigte sich danach zufrieden. Nach dieser langen Zeit ohne Wettkämpfe könne sie mit der Weite "sehr gut leben", schrieb Schwanitz, die 2015 in Peking WM-Gold geholt hatte, bei Instagram.

Schwanitz hakte damit auch locker die Norm (18,20) für die Hallen-EM im polnischen Torun (5. bis 7. März) ab. "Man hat gemerkt, dass Christinas letzter Wettkampf bei der WM 2019 in Doha war. Sie war vorher unwahrscheinlich aufgeregt und nervös ? das ist auch verständlich", sagte Bundestrainer Sven Lang: "Dann hat sie einen klasse Wettkampf gemacht, damit bin ich sehr zufrieden. Und sie war hinterher auch erleichtert und ganz locker." Bei den Männern gewann Christian Zimmermann mit 19,34 m.