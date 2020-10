Letesenbet Gidey hat den Weltrekord über 5000 Meter pulverisiert.

Beim "World Record Day" in Valencia verbesserte die Äthiopierin unter perfekten Bedingungen die alte Bestmarke von Tiruneh Dibaba aus dem Jahr 2008 um 4,5 Sekunden.

Anzeige

Nach 14:11,65 Minuten war Gidey, im Ziel.

Esther Guerrero (ESP) hatte die ersten 1500 m in 4:15 Minuten angelaufen, anschließend übernahm die Hindernis-Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech (KEN) bis zur 3000-Meter-Marke. Die letzten 2000 Meter musste Gidey alleine laufen.

Cheptegei läuft Weltrekord über 10.000 m

Auch Weltmeister Joshua Cheptegei aus Uganda hat in Valencia den 15 Jahre alten Weltrekord über 10.000 m geknackt und damit seine Ausnahmestellung auf der Langdistanz eindrucksvoll untermauert.

Der 24-Jährige lief nach 26:11,02 Minuten ins Ziel und blieb damit deutlich unter der alten Bestmarke des dreimaligen Bahn-Olympiasiegers Kenenisa Bekele (Äthiopien/26:17,53) aus dem Jahr 2005.

Für Cheptegei ist es bereits der dritte Weltrekord in diesem Jahr. Zunächst hatte er im Februar die Bestmarke im 5-km-Straßenlauf (12:51) erzielt, am 14. August stellte er in 12:35,36 Minuten den Weltrekord über 5000 m auf. Auch über diese Strecke war zuvor Bekele der schnellste Mann der Welt gewesen.

Auch mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio ist die jüngste Bilanz des Ausnahmeläufers, Trainingspartner des Marathon-Weltrekordlers Eliud Kipchoge (Kenia), beeindruckend. Bei seinen letzten fünf Rennen holte Cheptegei WM-Gold über 10.000 m mit Meisterschaftsrekord in Doha (6. Oktober 2019), die Straßen-Weltrekorde über 10 km (1. Dezember 2019) und 5 km (16. Februar 2020) sowie die Bahn-Weltrekorde über 5000 m (14. August) und 10.000 m (7. Oktober).

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)