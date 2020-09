Sprinterin Gina Lückenkemper hat ihre Teilnahme am Stadionfest ISTAF in Berlin am Sonntag (17.35 Uhr) abgesagt.

Die Nachwirkungen eines Infekts zwingen die Vize-Europameisterin über 100 m zu einem Startverzicht.

Anzeige

"Das wurmt mich echt, denn das ISTAF ist jedes Jahr ein Saisonhighlight für mich, zumal ich ja für den SCC und damit für einen Berliner Verein starte", sagte die 23-Jährige.

Der Startverzicht bedeutet für Lückenkemper auch das Ende der ohnehin durch die Corona-Pandemie verkürzten Saison. Nach einer Pause beginnt sie im Oktober die Vorbereitung auf das Olympia-Jahr 2021.