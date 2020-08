Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ist bei ihrem Saisoneinstieg über die 100 m ordentlich aus den Startlöchern gekommen.

Die 26-Jährige belegte bei der Kurpfalz Gala in Weinheim Platz vier und blieb in 11,50 Sekunden noch relativ deutlich über ihrer persönlichen Bestleistung von 11,21. Ihren Vorlauf hatte die Lokalmatadorin in 11,47 Sekunden gewonnen. Die Organisatoren hatten das Meeting unter das Motto "Back to Applause" gestellt, immerhin knapp 300 Fans waren im Sepp-Herberger-Stadion zugelassen.

Anzeige

Mihambo bei DM im Weitsprung am Start

Bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig am kommenden Wochenende will Mihambo auch in ihrer Paradedisziplin Weitsprung an den Start gehen. Allerdings plant sie, aus kurzem Anlauf zu springen. Nach der vergangenen Hallensaison hatte Deutschlands Sportlerin des Jahres mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Ursprünglich wollte Mihambo bereits bei der Leichtathletik-Ikone Carl Lewis in den USA trainieren. Die hohen Coronazahlen in den Vereinigten Staaten lassen dies aber derzeit nicht zu.