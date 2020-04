Der kenianische Langstreckenläufer Daniel Kinyua ist von der unabhängigen Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig suspendiert worden.

Wie die AIU am Dienstag mitteilte, werden dem 27 Jahre alten Halbmarathon- und Marathonspezialisten Versäumnisse bei der Meldepflicht vorgeworfen. Kinyuas größter Erfolg war der Sieg beim London-Marathon 2017.

World Athletics hatte Kenia im November 2018 bei der Einteilung in die neu geschaffenen Dopingkategorien in die Gruppe A der "Hochrisikoländer" eingestuft. Zwei Jahre zuvor hatte sogar das Aus für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gedroht. Dies konnte erst durch ein neues Anti-Doping-Gesetz verhindert werden.