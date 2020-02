Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis ist wieder in irdische Sphären zurückgekehrt.

Der 20 Jahre alte Schwede scheiterte am Mittwoch beim World-Indoor-Meeting im französischen Lievin dreimal an 6,19 m und verpasste damit seinen dritten Weltrekord binnen elf Tagen.

Mit übersprungenen 6,07 m gewann der Europameister den namhaft besetzten Wettbewerb allerdings überaus souverän vor dem zweimaligen Weltmeister Sam Kendricks (USA/5,90 m).

Duplantis überspringt 6,18 Meter

Erst am 8. Februar hatte Duplantis im polnischen Torun 6,17 m übersprungen und damit dem Franzosen Renaud Lavillenie die sechs Jahre alte Bestmarke um einen Zentimeter entrissen. Am vergangenen Samstag nahm das Jahrhundert-Talent in Glasgow dann 6,18 m im ersten Versuch.

In Lievin beobachtete Duplantis cool, wie sich die Konkurrenz an den niedrigeren Höhen abarbeitete. Der Weltrekordler war nach vier Sprüngen ohne Fehlversuch bereits über 6,07 m, zum neuerlichen Rekord reichte es am Mittwoch aber nicht.