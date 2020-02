Trotz einer durchschnittlichen Leistung hat Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo bei der Hallen-DM in Leipzig zum dritten Mal in Folge den Titel gewonnen.

Die 26-Jährige von der LG Kurpfalz siegte mit 6,77 m. Eine Woche zuvor war Deutschlands Sportlerin des Jahres beim ISTAF in Berlin noch 30 Zentimeter weiter und damit über die Sieben-Meter-Marke gesprungen.

Am Samstag hatte Mihambo mit drei persönlichen Bestzeiten in drei Läufen in ihrer Nebendisziplin 60 m geglänzt.

Mihambo glänzt auch im Sprint

Der siegreichen Titelverteidigerin Lisa-Marie Kwayie (Berlin) musste sich Mihambo als Zweite nur um eine Hundertstelsekunde geschlagen geben.

"Ich gelte da immer noch als Underdog, deswegen ist es schön zu zeigen, dass ich auch vorne mitlaufen kann", sagte Mihambo, die sich selbst als "Hobby-Sprinterin" bezeichnet und "auf jeden Fall noch Reserven" bei der Lauftechnik sieht.

Trotzdem ist sie bei Olympia in Tokio eine heiße Kandidatin für die 4x100-m-Staffel.