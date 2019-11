Marathonläufer Eliud Kipchoge und Hürdenläuferin Dalilah Muhammad sind bei der Gala des Weltverbandes World Athletic in Monaco als Leichtathleten des Jahres 2019 ausgezeichnet worden.

Kipchoge hatte im Oktober bei einem vieldiskutierten Experiment in Wien die Schallmauer über 42,195 km von zwei Stunden durchbrochen, die Amerikanerin Muhammad (29) gewann bei der WM in Doha Gold über 400 m Hürden in der Weltrekordzeit von 52,16 Sekunden.

Auch Kipchoge (35) hält über die Marathondistanz den Weltrekord (2:01:39 Stunden), aufgestellt im September 2018 in Berlin. Die 1:59:40,2 Stunden, die der Kenianer in diesem Jahr im Wiener Prater lief, sind nicht offiziell als Bestzeit anerkannt, auch weil Kipchoge von 41 Tempomachern begleitet wurde.

Kaul und Mihambo nicht unter Finalisten

Die deutschen Weltmeister Niklas Kaul (Zehnkampf) und Malaika Mihambo (Weitsprung) standen nicht unter den jeweils fünf Finalisten. Damit bleiben die später wegen Dopings gesperrte Sprinterin Katrin Krabbe (1991) und Hochspringerin Heike Henkel (1992) die einzigen deutschen Titelträgerinnen.

Die Besten wurden in einer Abstimmung ermittelt, an der neben dem Rat des Weltverbands (50 Prozent Gewichtung) auch die Athleten und Fans (jeweils 25 Prozent) teilnahmen.