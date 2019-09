Das Team Europa hat auch dank eines Sieges von Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) den erstmals seit den 1960er Jahren ausgetragenen Vergleichskampf mit den USA gewonnen.

Die Europäer siegten bei "The Match" im weißrussischen Minsk nach 37 Wettbewerben deutlich mit 724,5:601,5 Punkten.

Vetter gewann den Speerwurf mit persönlicher Saisonbestleistung von 90,03 m. Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) musste sich hingegen mit 82,31 m und Rang fünf begnügen.

Viele Top-Stars fehlen bei "The Match"

Die ehemalige deutsche Meisterin Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) belegte derweil über 200 m in 23,24 Sekunden ebenfalls Platz fünf.

Auf beiden Seiten verzichteten zahlreiche Top-Stars aufgrund der Vorbereitung auf die WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) auf eine Teilnahme.

Jedes Team ging in jeder Disziplin mit vier Athleten an den Start, zudem gab es in den Staffel-Disziplinen je zwei nationale Quartetts.

Der Sieger jeder Disziplin erhielt neben 7000 Euro Siegprämie neun Punkte, der Zweitplatzierte sieben, der Drittplatzierte sechs bis zum Achtplatzierten mit einem Zähler.