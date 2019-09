Beim Diskuswurf versucht der Athlet, eine Scheibe möglichst weit zu werfen.

Der Diskuswurf wurde bereits in der Ilias von Homer verewigt und hat auch in die griechische Mythologie seinen Einzug gehalten. Dementsprechend galt der Diskuswerfer in der Antike als das Sinnbild des Athleten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Diskobolos (= Diskuswerfer) auf zahlreichen antiken Vasen oder als Statuen abgebildet ist.

Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit war der Diskuswurf als der Inbegriff des antiken Athleten natürlich auch vertreten und gehört seitdem zum festen Programm der Olympischen Spiele.

SPORT1 präsentiert alles Wissenswerte zum Diskuswurf:

Die aktuellen Weltrekorde im Diskuswurf

Männer: 74,08m, Jürgen Schult (ehemalige DDR), aufgestellt am 6.06.1986 in Neubrandenburg

Frauen: 76,80m, Gabriele Reinsch (ehemalige DDR), aufgestellt am 9.07.1988 in Neubrandenburg

Meilensteine in der Entwicklung des Weltrekordes

Erster Wurf über 60m (Männer): Der erste offizielle Weltrekord (47,58m, James Duncan/USA) wurde bereits am 27.5.1912 aufgestellt. Bis die 50-Meter-Marke übertroffen wurde, dauerte es aber noch fast genau 18 Jahre (51,03m, Eric Krenz/USA). Bis die 60 Meter angegriffen werden konnten, sollte es noch länger dauern. Erst am 11.8.1961 gelang es Jay Silvester (USA), den Diskus auf 60,56m zu werfen.

Erster Wurf über 70m (Mäner): Die 70 Meter sollten dann schneller fallen. Für diesen neuen Meilenstein brauchten die Athleten "lediglich" 15 Jahre. Am 1.5.1976 war es der US-Amerikaner Mac Wilkins, der sich mit 70,24m in die Geschichtsbücher eintrug.

Erster Wurf über 60m (Frauen): Auch bei den Frauen musste einige Zeit vergehen, bis die 60 Meter geknackt werden konnte. Vom ersten offiziellen Weltrekord (27,39m, Yvonne Tembouret/FRA) am 23.09.1923 dauerte es über 44 Jahre. Erst am 5.11.1967 gelang der für die Bundesrepublik Deutschland startenden Liesel Westermann, mit 61,26m die Marke zu überbieten.

Erster Wurf über 70m (Frauen): Lediglich acht Jahre später war es dann an Faina Melnik (ehemalige Sowjetunion), mit 70,25m die nächste Schallmauer zu durchbrechen (20.08.1975).

Allgemein Wissenswertes zum Diskuswurf