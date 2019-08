Konstanze Klosterhalfen war in den vergangenen Wochen in aller Munde.

Kein Wunder - sie knackte gleich zwei deutsche Rekorde. Zunächst lief sie in Berlin die 5000 m in 14:26,76 Minuten und verbesserte den deutschen Rekord damit um sagenhafte 15 Sekunden. Dann schaffte sie beim Diamond-League-Meeting in Birmingham die Meile in 4:21,11 Minuten - was den nächsten deutschen Rekord bedeutete.

Nach diesen beiden Großerfolgen hat Klosterhalfen nun die nächste Fabelzeit im Visier - un diese bereits angekündigt: "Mein Ziel ist es, die 14:20 Minuten zu unterbieten", wird die 22-Jährige bei European Athletics zitiert.

Klosterhalfen will Europarekord

Klosterhalfen nimmt Bezug auf die Strecke von 5000 m. Sollte es ihr gelingen, die 14:20 Minuten zu knacken, würde sie einen neuen Europarekord aufstellen. Dieser liegt bislang bei 14:22,12 Minuten, aufgestellt von ihrer Trainingspartnerin Sifan Hassan.

Einen weiteren Rekord, den Klosterhalfen brechen möchte, ist jener über 1500 m mit einer Zeit von 3:57,71 Minuten. Dieser steht seit den Olympischen Spielen 1980.

"Das ist definitiv mein Ziel", erklärte Klosterhalfen. "1500 m ist meine liebste Distanz."