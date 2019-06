Sprinterin Tatjana Pinto (Paderborn) hat beim Leichtathletik-Meeting im französischen Montreuil ihr Comeback nach langer Verletzungspause gegeben.

Die EM-Dritte mit der Staffel wurde am Dienstagabend vor den Toren von Paris über 100 m in 12,46 Sekunden Sechste, die Französin Carolle Zahi gewann in 11,51 Sekunden.

Pintos Bestzeit liegt bei 11,00 Sekunden.

Pinto war durch hartnäckige Probleme am Sitzbeinhöcker zurückgeworfen worden, die sie schon im Rahmen der Heim-EM im August 2018 in Berlin beeinträchtigt hatten. Die Hallensaison ließ sie daraufhin aus, um sich optimal auf die Freiluftsaison mit den deutschen Meisterschaften in Berlin (3./4. August) und der WM in Doha (28. September bis 6. Oktober) vorzubereiten.