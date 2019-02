Leichtathletik: Julian Reus verpasst Hallen-DM wegen Verletzung

Sprinter Julian Reus wird bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig am kommenden Wochenende seinen Titel über 60 m nicht verteidigen können.

Der deutsche Rekordler sagte seine Teilnahme wegen einer Oberschenkelverletzung ab.

Anzeige

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen - hier anmelden | ANZEIGE

"Seit Beginn der Hallensaison habe ich Probleme, die jetzt leider einen Start unmöglich machen. Im Sommer bin ich dann wieder mit dabei", teilte Reus bei Facebook mit.

Der 30-Jährige hatte sich bei der Freiluft-EM im vergangenen August in Berlin bei einem Sturz in der Staffel eine Schulterverletzung zugezogen und in der Hallensaison bisher eine Bestleistung von 6,68 Sekunden erreicht. Die Norm für die Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3. März) steht bei 6,63 Sekunden.