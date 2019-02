Die deutsche Hürdenmeisterin Pamela Dutkiewicz hat ihren Start bei der am Freitag beginnenden Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3. März) aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Die mit einer Zeit von 7,89 Sekunden in dieser Saison bisher beste Europäerin über die 60 m Hürden laboriert an Problemen im Leistenbereich, wie ihr Verein TV Wattenscheid am Mittwoch mitteilte.

"Pam hatte in den vergangenen Wochen schon Spannungen im Leistenbereich", sagte ihr Trainer Slawomir Filipowski, "da wollten wir eine ernsthaftere Verletzung jetzt nicht riskieren. Die Gefahr ist einfach zu groß – da haben wir uns zur Absage entschlossen."

Bei der Hallen-EM vor zwei Jahren in Belgrad gewann Dutkiewicz Bronze, bei der Freiluft-EM in Berlin über 100 m Hürden Silber.Das deutsche Hallen-EM-Team verringert sich damit auf 28 Athletinnen und Athleten.

Das Aufgebot im Überblick:

MÄNNER:

60 m: Kevin Kranz (Wetzlar). - 800 m: Robert Farken (Leipzig), Christoph Kessler (Karlsruhe). - 1500 m: Karl Bebendorf (Dresden), Marius Probst (TV Wattenscheid). - 3000 m: Amos Bartelsmeyer (Frankfurt), Florian Orth (Regensburg), Sam Parsons (Frankfurt). - Hochsprung: Mateusz Przybylko (Leverkusen), Falk Wendrich (Soest). - Stabhochsprung: Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen). - Dreisprung: Max Heß (Chemnitz). - Kugelstoßen: David Storl (Leipzig). - Siebenkampf: Andreas Bechmann (Frankfurt)

FRAUEN:

60 m: Rebekka Haase (Wetzlar), Lisa-Marie Kwayie (Berlin). - 400 m: Nadine Gonska (Mannheim). - 1500 m: Caterina Granz (Berlin), Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen). - 3000 Meter: Klosterhalfen, Alina Reh (Ulm). - 60 m Hürden: Cindy Roleder (Halle). - Hochsprung: Imke Onnen (Hannover). - Stabhochsprung: Katharina Bauer (Leverkusen). - Weitsprung: Malaika Mihambo (LG Kurpfalz). - Dreisprung: Kristin Gierisch (Chemnitz). - Kugelstoßen: Sara Gambetta (Halle), Alina Kenzel (Waiblingen), Christina Schwanitz (LV Erzgebirge)