Das erste Halbjahr der WWE-Frauen 2021 war geprägt vom Durchbruch der aufstrebenden Bianca Belair und Rhea Ripley - und der doppelten Krönung bei WrestleMania 37.

Nun frischt die Wrestling-Liga den Kader weiter auf - womöglich auch mit Blick auf die schwere Verletzung von Topstar Bayley: Bei Friday Night SmackDown wurden die Talente Tegan Nox und Shotzi Blackheart aus dem NXT-Kader befördert, zudem wurde das nahende Debüt von Toni Storm angekündigt, einem weiteren weiblichen Top-Talent.

Nox und Shotzi, wie die beiden nun nur noch heißen, führten sich gleich mit einem Sieg über die Veteraninnen Natalya und Tamina ein - die Nichte von Bret "The Hitman" Hart und die Tochter von "Superfly" Jimmy Snuka sind die amtierenden Tag-Team-Champions der beiden WWE-Hauptkader RAW und SmackDown, Nox und Shotzi scheinen nun nach den Titeln zu greifen.

Wer sind die neuen Gesichter, die bei WWE für Wirbel sorgen wollen? SPORT1 stellt sie vor:

Nox (Tegan Nox):

Die Waliserin hat vor ihrem Hauptkader-Debüt schon mehrfach Aufmerksamkeit auf sich gezogen - aus unerfreulichen Gründen.

Der Aufstieg der 26-Jährigen, in der Euro-Szene bekannt als Nixon Newell, wurde inzwischen schon dreimal (!) von Kreuzbandrissen gebremst.

2017 verhinderte die erste Verletzung ihre Teilnahme am Mae-Young-Classic-Turnier, die zweite, besonders heftige bei einem missglückten Sprung gegen Rhea Ripley ihren angeblich geplanten Sieg in der 2018er-Auflage. Im vergangenen September folgte Kreuzbandriss Nummer 3, von dem sie sich gerade erholt und erst in dieser Woche ihr Comeback im NXT-Kader gefeiert hat.

Nox war in ihrer Heimat einst ein Fußball-Talent (auch da wurde sie von einer schweren Knieverletzung zurückgeworfen), sie bewundert WWE-Hall-of-Famerin Molly Holly. Privat ist sie Harry-Potter-Fan (der Name Nox ist an den Zauberspruch aus der Reihe angelehnt) und lebt mit Freundin Sierra St. Pierre zusammen.

Shotzi (Shotzi Blackheart):

Die aus Kalifornien stammende Shotzi hat philippinische und polnische Wurzeln, bei WWE ist sie seit 2019 unter Vertrag.

Mit ihrem markanten Auftritt - Markenzeichen: grellgrüne Haare und ein pseudo-militärischer Einmarsch mit Fantasiehelm und Mini-Panzer - hat sie schnell Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wurde 2020 von WWE zum "Breakout Star of the Year" des NXT-Kaders gekürt.

Hielt bei NXT bereits die Tag-Team-Titel mit der ehemaligen RAW- und SmackDown-Wrestlerin Ember Moon, WWE hat sie nun aber wieder mit Nox zusammengetan, mit der sie auch schon mal Bayley und Sasha Banks herausgefordert hatte.

Toni Storm:

Die 25 Jahre alte Neuseeländerin hat sich schon in vielen Erdteilen als herausragender Jungstar empfohlen, hielt Titel auf vier Kontinenten, unter anderem auch bei der deutschen WWE-Partnerliga wXw (Westside Xtreme Wrestling).

Im WWE-Umfeld bewegt sie sich seit 2017, war 2018 schon Teil der historischen Frauen-Großveranstaltung Evolution und gewann dort gegen Io Shirai das Finale des zweiten Mae-Young-Classic-Turniers. Im Europakader NXT UK war sie der zweite Damenchampion nach der in diesem Jahr schon groß herausgekommenen Ripley.

Im Oktober vergangenen Jahres siedelte Storm in die USA über und wurde dort Teil des dortigen NXT-Kader. Storm, früher liiert mit Wrestlerkollege Juice Robinson, nutzte zuletzt den "Pride Month" Juni, um wie Nox ihre Bisexualität zu offenbaren.