Schon vor einigen Wochen haben die WWE-Stars Ricochet und John Morrison einen spektakulären Vorgeschmack auf Money in the Bank geliefert - bei der letzten Ausgabe der Montagsshow RAW vor dem Event am Sonntag knüpften die beiden daran an.

Ricochet und Morrison, Teilnehmer an dem Leitermatch, in dem ein jederzeit einlösbarer Titelkampf auf dem Spiel steht, begegneten sich bei RAW in einem Falls Count Anywhere Match, das überall in der Arena hätte enden können.

Ricochet schon vor Money in the Bank spektakulär

Speziell Ricochet, dessen WWE-Karriere bislang eher unter ihren Möglichkeiten geblieben ist, nutzte die Gelegenheit, sich zu zeigen: Er feuerte gleich mehrere spektakuläre Flugaktionen ab, unter anderem einen 450 Splash von der Absperrung, die den WWE-Ring ab kommende Woche wieder von den Fans trennen wird und eine Shooting Star Press vom obersten Seil nach draußen.

Morrisons aktuell wegen einer Verletzung im Rollstuhl auftretender Partner The Miz versuchte Ricochet mit unfairen Eingriffen zu beirren, wurde dann jedoch vom ebenfalls an dem MITB-Match teilnehmenden Riddle aus dem Spiel genommen - was Ricochet die Gelegenheit zu einem letzten Ausrufezeichen gab.

Mit einem Splash auf den auf einer Leiter außerhalb des Rings platzierten Morrison ließ "The One and Only" schon vor Sonntag die erste Leiter zu Bruch gehen und machte den Sack zu.

Die weiteren Highlights:

- Nach einer Tribut-Grafik für den verstorbenen Hulk-Hogan-Rivalen "Mr. Wonderful" Paul Orndorff eröffnete ein Match zwischen WWE-Champion Bobby Lashley und Xavier Woods die Show, Partner von Lashleys kommendem Herausforderer Kofi Kingston.

Woods gewann das Match überraschend mit einem Einroller - was den geschockten Lashley veranlasste, anderweitig ein Zeichen zu setzen: Am Ende der Show ärgerte er sich darüber, dass sein Manager MVP ihm trotzdem eine Party in dessen "VIP Lounge" schmiss. Er meinte zu MVP, dass Kingstons Vorwurf, dass er zu weich geworden sei, womöglich stimme und schickte sich an, das Gegenteil zu beweisen: Er schickte die Escort-Damen von MVP drohend weg, zerstörte das Set der Lounge und drohte Kingston damit, am Sonntag seine Karriere zu beenden.

- Die Fehde zwischen den Ex-Champions und -Partnern Drew McIntyre und Jinder Mahal und dessen Schergen Veer und Shanky ging weiter, indem McIntyre Revanche für die Attacke Mahals und den Diebstahl seines Schwerts vergangene Woche nahm. Nachdem Mahal höhnisch meinte, dass das Schwert leider bei einem "Unfall" zerbrochen sei, meinte McIntyre, dass es nicht wild sei, es sei eh nur eine Attrappe des wahren Familienerbstücks gewesen, rächte sich aber dennoch auf seine Weise: Er schlug Mahals Motorrad kaputt (Die unglaubliche, von Disney verfilmte Geschichte von Jinder Mahals WWE-Gefährte Veer).

- In einem Vierkampf der weiblichen Money-in-the-Bank-Aspirantinnen des RAW-Kaders besiegte Superheldin Nikki ASH (ehemals Cross) Alexa Bliss, Eva Marie und Naomi. Eva Marie hetzte ihre Vollstreckerin Doudrop auf Bliss, die sie über die Barrikade warf. Die nach WWE-Drehbuch mit übernatürlichen Mächten im Bund stehende Bliss war nach der Attacke plötzlich verschwunden.

- US-Champion Sheamus verteidigte seinen Titel mit einem schnellen Brogue Kick klar und deutlich gegen Humberto Carrillo. Eine anschließende Fortsetzung der Attacke auf den hilflosen Gegner rief den aufstrebenden Damian Priest auf den Plan, der Sheamus vertrieb - und sein nächster Rivale zu werden scheint.

- Im letzten Match des Abends besiegte Damenchampion Rhea Ripley die am Montag ebenfalls für Money in the Bank ernannte Natalya (eigentlich Teil von SmackDown, aber als Tag-Team-Champion mit Tamina gerade bei beiden Shows aktiv). Anschließend wurde sie Opfer einer Attacke von Herausforderin Charlotte Flair, die Ripley mit einer Variation ihres Figure-Eight-Griffs über den Ringrand dehnte.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 12. Juli 2021:

Non Title Match: Xavier Woods besiegt Bobby Lashley

Nikki ASH besiegt Alexa Bliss, Asuka, Naomi

Ivar besiegt AJ Styles

Omos besiegt Erik

WWE United States Title Match: Sheamus besiegt Humberto Carrillo

Falls Count Anywhere Match: Ricochet besiegt John Morrison

Rhea Ripley besiegt Natalya