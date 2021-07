Trauer um einen großen Rivalen von WWE-Ikone Hulk Hogan: Sechs Jahre nach dem Tod von "Rowdy" Roddy Piper ist auch "Mr. Wonderful" Paul Orndorff verstorben, sein zweiter Gegner bei der ersten WrestleMania.

Orndorff, der in der früheren WWF zwei wichtige Fehden mit dem einst größten Star der Promotion hatte, litt an Demenz und wurde 71 Jahre alt. Sohn Travis machte den Tod seines Vaters am Montag via Instagram öffentlich.

Paul Orndorff trat bei WrestleMania I auf Hulk Hogan

Orndorff, geboren am 29. Oktober 1949 als Sohn deutschstämmiger Eltern in Brandon, Florida, war ein herausragender College-Footballer an der University of Tampa. Nachdem es aus Verletzungsgründen nicht mit der erhofften NFL-Karriere klappte, wurde er Showkämpfer.

In den regionalen Ligen der späten Siebziger und frühen Achtziger traf er schon vor seinem Wechsel zur WWF 1983 auf zahlreiche Legenden - unter anderem Jerry "The King" Lawler, Jake "The Snake" Roberts, den späteren "Million Dollar Man" Ted DiBiase, den Junkyard Dog, Dusty Rhodes und Ric Flair.

In der WWF debütierte der enorm muskulöse Orndorff an dem Abend, an dem Hulk Hogan Champion wurde und wurde zu einem seiner ersten Herausforderer - eine Rivalität, die 1985 in seinem berühmtesten Match mündete: dem Tag Team Match mit Piper gegen Hogan und Hollywood-Star Mr. T (B.A. Baracus in der TV-Serie "The A-Team"), mit Box-Ikone Muhammad Ali als Ringrichter.

Zweite Karriere bei WCW, gesundheitliche Probleme am Ende

Nach einem zwischenzeitlichen Wandel zum Publikumsliebling und einem Bündnis mit Hogan ließ die WWF die Fehde 1986 wiederaufleben, mit dem 2017 verstorbenen Bobby "The Brain" Heenan als Manager griff Orndorff erneut nach Hogans Titel, das Programm war enorm erfolgreich und füllte teils riesige Arenen.

Nach dem Ende der Fehde wurde Orndorff nochmals zum guten "Babyface", wurde dann aber 1988 von einer Armverletzung zurückgeworfen und beendete seine Karriere.

In den Neunzigern folgte ein Comeback mit einem erfolgreichen Engagement beim damaligen Rivalen WCW - wo er mit Paul Roma das Tag Team "Pretty Wonderful" bildete - und schließlich das endgültige Karriere wegen seines sich zunehmend verschlechternden körperlichen Zustands, er erlitt Muskelschwund und war nicht mehr in der Lage zu wrestlen. Orndorff gestand ein, Steroide für den Muskelaufbau genutzt zu haben, nach eigener Darstellung mit ärztlichem Rezept (was mit Blick darauf, was diverse Ärzte Wrestlern damals für Rezepte ausgestellt hatten, nichts heißen muss).

Orndorff wechselte bei WCW als Trainer und für die Choreographie von Matches zuständiger Road Agent hinter die Kulissen, bis die Liga 2001 unterging. 2005 zog er in die WWE Hall of Fame ein, 2014 absolvierte er letzte Auftritte vor der Kamera: Bei einer Backstage-Reunion mit Hogan und Piper bei WrestleMania 30 und bei einer öffentlichen Geburtstagsparty für den Hulkster bei der TV-Show RAW im selben Jahr.

Sohn von Paul Orndorff vermutet CTE

Orndorf überstand 2011 eine nicht näher eingegrenzte Krebserkrankung, zuletzt war er in sichtlich schlechtem Zustand, litt nach Einschätzung seines Sohns an der Gehirnerkrankung CTE - die auf die vielen Aufpralle im Ring zurückgeführte "Footballer-Krankheit" ist aber erst posthum sicher nachweisbar. Orndorff war Teil einer erfolglosen Sammelklage gegen WWE.

Als Reaktion auf den Tod von "Mr. Wonderful" kondolierten sowohl WWE als auch der heutige Rivale AEW in den sozialen Medien, auch Hogan meldete sich zu Wort.

"Ruhe in Frieden, mein Bruder, ich liebe dich", schrieb der heute 67-Jährige bei Twitter: "Ich danke dir, dass du mich dazu gebracht hast, in unseren Matches zu kämpfen, als würde es um alles gehen. Der Himmel ist heute noch wundervoller geworden."