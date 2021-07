Zum ersten Mal seit WrestleMania 37 gibt es wieder eine WWE-Großveranstaltung vor Fans - und nicht nur deshalb wird Money in the Bank 2021 mit Spannung erwartet.

In der Dickies Arena im texanischen Fort Worth stehen heute Nacht nicht nur beide großen Männer-Titel auf dem Spiel, es werden auch wieder Mr. und Mrs. Money in the Bank gekürt: In zwei großen Leitermatches steht ein Koffer auf dem Spiel, der zur Einlösung eines Titelmatches zu einem beliebigen Zeitpunkt im Lauf der kommenden 365 Tage berechtigt.

Im vergangenen Jahr hatte Überraschungssieger Otis letztlich kein Glück, der berühmte "Cash-In" hat aber schon viele große WWE-Karrieren angeschoben - allen voran die von Legende Edge, die bei Money in the Bank ebenfalls im Zentrum steht: Der Mann, der 2005 das erste Money in the Bank Match gewann und dann John Cena als WWE-Champion entthronte, fordert nun Universal Champion Roman Reigns heraus - der Gerüchten zufolge beim SummerSlam am 21. August ein "Dream Match" gegen Cena bestreiten soll.

Als Edges Erbe bewirbt sich nun ein gemischtes Teilnehmerfeld aus etablierten und aufstrebenden Stars: Die Ex-Titelträger Drew McIntyre, Seth Rollins und Kevin Owens sowie die auf ihren ersten World Title schielenden Big E, John Morrison, King Nakamura, Ricochet und Riddle.

Bei den Frauen kämpfen Titelverteidigerin Asuka (die dann wegen Becky Lynchs Schwangerschaft kampflos zum Champion geworden war), Alexa Bliss, Liv Morgan, Natalya, Tamina, Naomi, Nikki ASH und Rückkehrerin Zelina Vega um das Anrecht, den dann amtierenden RAW- oder SmackDown-Damenchampion herauszufordern.

SPORT1 gibt den Überblick über die Card der Show - und wie sie zu verfolgen ist.

Die Matches bei WWE Money in the Bank 2021:

Money in the Bank Match der Männer: Big E vs. Drew McIntyre vs. John Morrison vs. Kevin Owens vs. King Nakamura vs. Ricochet vs. Riddle vs. Seth Rollins

Money in the Bank Match der Frauen: Alexa Bliss vs. Asuka vs. Liv Morgan vs. Naomi vs. Natalya vs. Nikki ASH vs. Tamina vs. Zelina Vega

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Edge

WWE Title Match: Bobby Lashley (c) vs. Kofi Kingston

WWE RAW Women's Title Match: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

WWE RAW Tag Team Title Match: AJ Styles & Omos (c) vs. The Viking Raiders

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Rey & Dominik Mysterio (c) vs. The Usos

Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream:

Money in the Bank startet in der Nacht zum Montag um 1 Uhr (Kickoff-Show: 0 Uhr) und läuft auf dem WWE Network, der exklusiven Heimat der WWE-Großveranstaltungen, seit Sky nicht mehr überträgt.