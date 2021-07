Bei der Wrestling-Liga WWE zeichnet sich die nächste große Ring-Rückkehr ab.

Wie das gewöhnlich gut informierte Portal Fightful berichtet, wird Hall-of-Fame-Mitglied Bill Goldberg am kommenden Montag sein Comeback bei der TV-Show Monday Night RAW feiern - und soll der Gegner des amtierenden WWE-Champions Bobby Lashley beim SummerSlam am 21. August sein.

WWE ab heute Nacht wieder vor Fans

Die kommende RAW-Ausgabe wird die erste seit Pandemiebeginn, bei der Fans in der Halle sein werden, die Rückkehr der Zuschauerinnen und Zuschauer wird heute Nacht bei der Sendung Friday Night SmackDown eingeleitet und am Sonntag bei der Großveranstaltung Money in the Bank fortgesetzt, bei der Lashley seinen Titel gegen Kofi Kingston verteidigen wird.

WWE hat bereits mit einem emotionalen Video auf das Fan-Comeback eingestimmt. In dem Clip, der zuerst auf dem Twitter-Account von WWE-Boss Vince McMahon veröffentlicht wurde, erinnert WWE an zahlreiche legendäre Zuschauerreaktionen auf berühmte WWE-Momente, vom Bodyslam Hulk Hogans gegen André the Giant bei WrestleMania 3 bis zu der Krönung von Bianca Belair zum SmackDown-Damenchampion in diesem Jahr.

Neben Bill Goldberg auch John Cena, Becky Lynch, Brock Lesnar im Gespräch

Der traditionelle Sommer-Höhepunkt SummerSlam findet in diesem Jahr vor größerer Kulisse als üblich statt: Die Show in der NFL-Arena der Las Vegas Raiders wird diesmal vor mehr Zuschauern stattfinden als der eigentliche Jahreshöhepunkt WrestleMania, wo im Super-Bowl-Stadion von Tampa eine begrenzte Zahl Fans zugelassen war.

Lässt WWE einen Mythos verkommen?

Vor diesem Hintergrund sollen für den SummerSlam diverse große Comebacks geplant sein: Als Gegner für Universal Champion Roman Reigns soll der in Hollywood groß rausgekommene John Cena sein erstes WWE-Match seit mehr als einem Jahr bestreiten, auch die Rückkehr von Becky Lynch aus ihrer Babypause scheint zu nahen.

Ein weiterer Topstar, der im Gespräch ist, ist Goldbergs alter Rivale Brock Lesnar, der sich aber womöglich nicht auf der SummerSlam-Card wiederfinden wird, wenn sich die bisherigen Gerüchte bewahrheiten und beide großen Titelmatches im Männerbereich anderweitig vergeben sind.

Der 54 Jahre alte Goldberg hatte nach seinem Comeback gegen Lesnar 2016 im Jahr 2019 einen neuen Vertrag bei WWE unterschrieben, er sieht nach eigenen Angaben zwei Matches pro Jahr vor. Nummer 1 bestritt er beim Royal Rumble gegen Drew McIntyre, eines ist also noch offen.