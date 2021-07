Das Jahr 2021 war bislang ein Jahr fast ohne Live-Wrestling in Deutschland, nun ist für Fans der hiesigen Szene Besserung in Sicht.

Mehrere deutsche Promotions planen dank der Corona-Lockerungen größere Veranstaltungen für den Sommer. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rückkehr des ersten deutschen Titelträgers bei WWE.

Axel "Axeman" Tischer wieder bei wXw

"Axeman" Axel Tischer, der ehemalige Alexander Wolfe, wird am 7. August bei wXw 20th Anniversary im Congress Centrum Oberhausen mitmischen - sein erster Auftritt seit seinem WWE-Aus im Mai.

Der aus Dresden stammende und nun dort auch wieder lebende Tischer war seit 2015 bei WWE aktiv, hielt als Teil der Gruppierung SanitY die Tag-Team-Gürtel des NXT-Kaders und hatte auch Auftritte bei RAW und SmackDown (Alexander Wolfe im SPORT1-Interview: So begründete WWE sein Aus).

Die Rückkehr zur größten deutschen Liga wXw (Westside Xtreme Wrestling) ist eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, er hielt dort 2012 nach einem Sieg über El Generico den World Title, den er dann an Tommy End verlor. Generico ist bei WWE mittlerweile als Sami Zayn bekannt, End feierte als Malakai Black gerade ein vielbeachtetes Debüt beim Rivalen AEW.

Wrestling auch wieder in Berlin und bei Hannover

Wegen einer Kooperation zwischen wXw und WWE war Tischer auch in seiner WWE-Zeit mehrfach bei wXw zu sehen, gewann im Frühjahr 2020 sogar den Shotgun Title, der dann jedoch freigegeben wurde, als der Beginn der Corona-Pandemie weitere Gastspiele unmöglich machte. Für die aus dem Winter verschobene Jubiläumsshow mit Tischers Comeback sollen nun 700 Fans unter diversen Sicherheits- und Hygieneauflagen zugelassen werden.

Für den 23. bis 26. September ist in der Turbinenhalle der Catch Grand Prix, eine weitere Veranstaltung geplant, auch die Wrestlingschule von wXw in Essen ist seit kurzem wieder geöffnet.

Neben wXw nehmen aktuell auch andere Pfeiler der deutschen Szene ihren Betrieb wieder auf: Die Berliner German Wrestling Federation (GWF) veranstaltet an diesem Sonntag im Festsaal Kreuzberg die sechste Auflage ihres Summer Smash, ab dem 27. August steigt in Steinhude bei Hannover das Open Air am Meer der Liga Power of Wrestling (POW).