Die Wrestling-Liga Impact hat viele Überraschungen in Aussicht gestellt - und geliefert.

Bei der Veranstaltung Slammiversary inszenierte das frühere TNA Wrestling zahlreiche Comebacks und Debüts, unter ihnen diverse ehemalige Stars von WWE.

Anzeige

Für den größten Paukenschlag sorgte am Ende jedoch der unerwartete Auftritt eines Mannes, dessen Ankunft bei Impact ein Beben auslöst, das auch für die größeren Partnerligen AEW und NJPW in Japan Folgen haben wird.

Lässt WWE einen Mythos verkommen? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall wo es Podcasts gibt!

"Switchblade" Jay White zeigte sich nach dem Hauptkampf zwischen Kenny Omega und Sami Callihan - sein Erscheinen deutet auf ein "Dream Match" mit dem weiterhin als Impact- und AEW-Champion regierenden Omega hin.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Anführer des Bullet Club bei Slammiversary

Der Neuseeländer White ist ehemaliger IWGP World Champion von New Japan, Anführer des Bullet Club und hat in den vergangenen Jahren eine atemberaubende Entwicklung zu einem der besten und auch charismatischsten Wrestler der Welt hingelegt.

Der 28-Jährige ist damit auf vielen Ebenen in die Fußstapfen Omegas getreten, der als Anführer des Bullet Club bei NJPW seinen Ruf als global beachtetes Wrestling-Phänomen begründet hat, vor allem durch seine bahnbrechende Matchserie mit Japans Superstar Kazuchika Okada.

Eine Auseinandersetzung mit White würde nun zu vielem passen, was Omega in den vergangenen Monaten bei AEW und Impact gemacht hat: Sowohl die Reunion mit den früheren Bullet-Club-Mitgliedern The Young Bucks sowie Karl Anderson und Luke Gallows (die sich bei Slammiversary die Tag-Team-Titel von Impact zurückholten) wäre eine Grundlage für eine Fehde mit dem Chef der aktuellen Inkarnation des Kult-Bündnisses - und auch sein Projekt als "Belt Collector", als Sammler verschiedener Titelgürtel aus verschiedenen Ligen.

Kenny Omega vs. Jay White - bei Impact, NJPW, AEW?

White trägt bei NJPW aktuell den NEVER Openweight Title, umgekehrt könnte er nach dem gegen Callihan verteidigten Impact und womöglich auch dem AEW World Title greifen. Die Fehde eröffnet den drei kooperierenden Promotions jede Menge Möglichkeiten - unter anderem auch die Aussicht auf ein Japan-Comeback Omegas, zweieinhalb Jahre nach seinem Titelverlust gegen Hiroshi Tanahashi bei Wrestle Kingdom im Tokyo Dome Anfang 2019.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Fürs Erste blieb die Begegnung zwischen Omega und White jedoch ein Cliffhanger: Die beiden traten sich gegenüber, deuteten an, sich mit der berühmten "Too-Sweet"-Geste zu begrüßen - ehe Whites NJPW Rivalen FinJuice (David Finlay und Juice Robinson) White zu attackieren versuchten. White wehrte die Attacke ab, verpasste Robinson die Switchblade und ging wieder.

Chelsea Green und Mickie James zurück bei Impact

Neben White tauchten bei Slammiversary auch diverse aus WWE und AEW bekannte Namen auf:

- Chelsea Green war die Partnerin ihres Verlobten Matt Cardona (ehemals Zack Ryder) und besiegte mit ihm die ebenfalls früher bei WWE aktiven Brian Myers (Curt Hawkins) und Tenille Dashwood (Emma).

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Ein kurzer Clip kündigte das Debüt eines neuen Charakters namens The Drama King an, bei dem es sich offensichtlich um Matt Rehwoldt handelt, bei WWE als Aiden English vor allem als Vorsänger von Rusev (jetzt Miro bei AEW) bekannt. "Drama King" ist sein Spitz- und Twittername.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Der frühere No Way Jose - nun nur noch No Way - war Partner des in einem Vierkampf vergeblich nach dem Tag-Team-Titel greifenden Fallah Bahh.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Die Mystery-Gegnerin von Damenchampion Deonna Purrazzo war die aus AEW bekannte Thunder Rosa. Purrazzo besiegte sie zwar, wurde dann jedoch mit einer anderen Überraschung konfrontiert: Die von WWE unter schlagzeilenträchtigen Umständen entlassene Mickie James feierte ihr Comeback bei Impact und trat Purrazzo nach einer verbalen Konfrontation nieder.