Ihre WWE-Karriere endete, bevor sie eine echte Bewährungschance bekam - nun hat Chelsea Green sich zurückgemeldet.

Green, Teil der Entlassungswelle nach WrestleMania 37 im April, wurde am Sonntag von der Promotion Ring of Honor als Teilnehmerin an einem bald startenden Turnier ihren Frauentitel vorgestellt.

Die ebenfalls bei ROH gelandete Maria Kanellis-Bennett präsentierte Green bei der Veranstaltung Best in the World, Green erklärte den anwesenden Fans in Baltimore auch, dass sie auch schon gern für sie in den Ring gestiegen wäre - dass sie aber wegen einer Verletzung keine Freigabe von der zuständigen Athletikkommission des Bundesstaats Maryland bekommen hätte.

Chelsea Green landet bei ROH - und auch bei Impact?

Die ehemalige Laurel van Ness von Impact war erst im vergangenen Jahr von NXT zu SmackDown in den WWE-Hauptkader aufgestiegen, verletzte sich dann allerdings bei ihrem Debüt. Das Kreativteam kam nicht mehr auf sie zurück.

ROH dürfte nicht die einzige Promotion sein, bei der die 30-Jährige landet: Auch ein Engagement bei Ex-Arbeitgeber Impact Wrestling ist im Gespräch, dort wurden für die nächste Veranstaltung Slammiversary am Samstag einige Überraschungen angekündigt - unter anderem trifft Damenchampion Deonna Purrazzo auf eine Mystery-Gegnerin.

Bei Impact träfe Green unter anderem auch auf ihren Verlobten Matt Cardona, den ehemaligen Zack Ryder von WWE. Dieser hat sich Impact angeschlossen, nachdem er einige Auftritte als Vertragsloser beim größten WWE-Konkurrenten AEW nicht zu einer Verpflichtung geführt hatten.

Bei Best in the World krönte ROH auch einen neuen World Champion: Der maskierte Mexikaner Bandido entthronte im Hauptkampf seinen Landsmann Rush.