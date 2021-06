Anstelle von Rückkehrerin Eva Marie machte sie im Ring die Arbeit - nun ist ihr neuer Name enthüllt worden.

Das bisher als Piper Niven bekannte Schwergewicht wird bei der Montagsshow Monday Night RAW "Doudrop" heißen, ein ironisches Wortspiel mit "dewdrop" (Tautropfen). Das Portal Fightful hatte zuerst berichtet, dass WWE den Namen erwog, inzwischen hat es sich dadurch bestätigt, dass die Promotion den Namen als Trademark angemeldet hat.

Anzeige

Doudrops wirklicher Name ist Kimberly Benson, die Schottin war im Independent-Bereich als Vyper bzw. Viper angetreten.

Braun Strowmans WWE-Entlassung - unpopulär, aber richtig? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die neue Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall wo es Podcasts gibt!

Doudrop bei WWE bisher bekannt als Piper Niven

Die 30 Jahre alte Niven war 2017 Teilnehmerin am ersten Mae-Young-Classic-Turnier von WWE - wie auch die deutsche Wrestlerin Jazzy Gabert, auf die sie später auch bei NXT UK traf, wo Niven seit 2019 regelmäßig zu sehen war.

Bei RAW wurde Nivens Vorgeschichte in der WWE-Welt ignoriert, das Kommentatorenteam tat, als ob es den "Mystery Friend" von Eva Marie nicht kennen würde. Niven trat auch in einem neuen Look mit bunten Zöpfen an, der an Bertha Faye erinnerte - die Rolle, in der die 2001 verstorbene Rhonda Singh in den Neunzigern als Rivalin von Damenchampion Alundra Blayze und Liebhaberin ihres schmächtigen Managers Harvey Wippleman antrat.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Niven kam mit Eva Marie zum Ring, die eigentlich als Gegnerin von Naomi angekündigt war. Sie fertigte sie an ihrer Stelle ab, Eva Maria nahm danach dem sich verwirrt gebenden Ringsprecher das Mikrofon ab und gab sich selbst als Siegerin bekannt.