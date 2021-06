WWE Hall of Famer Edge hat sich zweieinhalb Monate nach seiner Niederlage im Hauptkampf von WrestleMania 37 zurückgemeldet - und Roman Reigns erneut ins Visier genommen!

Der "Rated-R Superstar" absolvierte bei der TV-Show Friday Night SmackDown seinen ersten Auftritt seit Mania und attackierte umgehend den noch immer amtierenden Universal Champion.

Anzeige

Edge feiert Comeback und geht auf Roman Reigns los

Edge unterbrach damit eine "State Of the Universal Championship Address" von Reigns und Manager Paul Heyman, in der die beiden eigentlich klarmachen wollten, dass Reigns mit seinem Hell-in-a-Cell-Sieg über Rey Mysterio alle Herausforderer ausgemerzt hätte.

Ehe Reigns erklären konnte, was für ihn nun daraus folgt, tauchte Edge auf und startete eine Prügelei mit dem "Head of the Table", dem er als Krönung seine Spezialaktion Spear verpasste.

Reigns bekam dann Hilfe von Neffe Jimmy Uso, der sich inzwischen auch mehr und mehr mit dem Familienoberhaupt solidarisiert, Edge wehrte jedoch auch die Attacke ab und signalisierte, dass er noch nicht fertig mit Reigns sei.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Reigns vs. Edge wohl bei Money in the Bank

Edge, der Anfang 2020 aus seinem verletzungsbedingten Zwangsruhestand rund neun Jahre zuvor zurückgekehrt war, hatte in diesem Jahr den Royal Rumble gewonnen und sich eine Chance auf Reigns' Titel verdient.

Reigns gewann jedoch den WrestleMania-Dreikampf gegen Edge und den dann hinzugefügten Daniel Bryan - dessen aktueller WWE-Status nach Ablauf seines Vertrages ungewiss ist.

Edge scheint Reigns' Gegner bei Money in the Bank am 18. Juli zu sein, dem ersten WWE-Großevent seit WrestleMania, das wieder vor Fans stattfinden soll. Für den zur Megashow aufgemöbelten SummerSlam am 21. August ist dann ein Duell Reigns' gegen Rückkehrer John Cena im Gespräch.

War Reigns' Ansprache ein Hinweis auf John Cena?

Die Art und Weise, wie Heyman über die Herausforderer-Situation sprach, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Reigns vorgehabt hätte, die Herausforderung an Cena auszusprechen (der auch eine lange Vorgeschichte mit Edge hat) und damit das zweite Duell nach No Mercy 2017 einzuleiten (John Cena vs. Roman Reigns: Darum war ihre erste Fehde so giftig).

Cena hatte in dieser Woche in einem Auftritt bei Late-Night-Talker Jimmy Fallon die Gerüchte um einen SummerSlam-Auftritt weder bestätigt noch dementiert und zum wiederholten Mal klargestellt, dass seine WWE-Karriere noch nicht vorbei sei und er weitere Matches plane.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die weiteren Highlights:

- In einem Mixed Match zwischen Bianca Belair und Cesaro sowie Bayley und Seth Rollins wurden die beiden Fehden verknüpft und vorangetrieben. Bayley strich mit tatkräftiger Unterstützung Rollins' den Sieg ein: Er rettete sie aus Belairs Ansatz zu ihrem KOD-Finisher und ermöglichte Bayley, den Rose Plant durchzuziehen - womit ein weiteres Match um Belairs SmackDown-Damentitel Gewissheit sein dürfte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Big E von The New Day landete in seiner Fehde mit Intercontinental Champion Apollo Crews einen Punktsieg: In einem Match, in dem es zwar nicht um den Titel, aber einen Platz im Money-in-the-Bank-Leitermatch ging, pinnte er Crews nach dem Big Ending. Crews' Handlanger Commander Azeez war zuvor wegen eines Eingriffs vom Ring verwiesen worden.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Auch die ersten SmackDown-Vertreterin im Money-in-the-Bank-Match der Frauen steht fest: Premierensiegerin Carmella wurde kampflos ernannt - und als Rivalin Liv Morgan daran Anstoß nahm, bekam sie die Chance, mit einem Sieg über Carmella zu beweisen, dass auch sie das Format für das Match hat. Morgan gelang ein Sieg mit einem Rollkonter - ob sie nun auch bei Money in the Bank dabei ist, wurde aber noch nicht bestätigt.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 25. Juni 2021:

Bayley & Seth Rollins besiegen Bianca Belair & Cesaro

Money in the Bank Qualifying Match: Big E besiegt Apollo Crews

Liv Morgan besiegt Carmella

Jimmy Uso besiegt Dolph Ziggler