Mit dieser Aktion hat ein als stark unter Wert verkauft geltender WWE-Star Appetit auf seinen nächsten großen Auftritt gemacht!

Eine irrwitzige Flugaktion von Ricochet gegen John Morrison hat bei der TV-Show Monday Night RAW alle Blicke auf sich gezogen - und zugleich die Frage aufgeworfen, was er beim großen Leitermatch bei Money in the Bank aus dem Hut zaubern will, um sie zu toppen.

Anzeige

Im Hauptkampf sicherte sich derweil Ex-Champion Drew McIntyre das letzte RAW-Ticket für dieses Match - in rätselhafter Abwesenheit von Topstar Randy Orton.

Lässt WWE einen Mythos verkommen? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die neue Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall wo es Podcasts gibt!

Ricochet begeistert mit Mega-Sprung gegen John Morrison

Für Ricochet, dessen Hauptkader-Karriere seit seinem RAW-Debüt 2019 eher schlecht als recht vorankommt, wird Money in the Bank die beste Gelegenheit seit langem sein, auf seinen Spektakel-Stil aufmerksam zu machen - was er nun bereits bei RAW vorweggenommen hat.

In einem Match gegen den ebenfalls schon für MITB qualifizierten Morrison lieferte er den Moment des Abends, als er sich mit einer Springboard-Aktion vom obersten Seil abfederte, nach draußen sprang - und dabei den auf der (virtuellen) Zuschauerabsperrung sitzenden Morrison aus der Luft pflückte.

Das Kommentatorenteam zeigte sich ebenso verblüfft wie Morrisons wegen einer Kreuzbandverletzung im Rollstuhl sitzender Partner The Miz, bei Twitter wurde die Aktion zum am meisten geteilten Moment der Show.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Einen Gewinner fand das Match zwischen Ricochet und Morrison nicht mehr, beide wurden nach Ricochets Flugeinlage ausgezählt. Man darf gespannt sein, wie der dreimalige Träger des prestigeträchtigen Junior-Heavyweight-Titels der japanischen Liga NJPW bei Money in the Bank nachlegen wird.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Drew McIntyre löst Ticket für Money in the Bank

Als vierter Teilnehmer des RAW-Kader qualifizierte sich später McIntyre mit einem Sieg über AJ Styles und Riddle - der selbst schon qualifiziert ist, aber Partner Orton vertrat, von dem zu Beginn der Show verkündet wurde, dass er wegen "Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen" nicht bei RAW sein konnte.

DAZN gratis testen und WWE RAW und SmackDown live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Riddle, dessen Verehrung seines "RK-Bro"-Partners einer der Running Gags der vergangenen RAW-Wochen war, setzte sich erfolgreich dafür ein, Orton vertreten zu dürfen und damit dessen Money-in-the-Bank-Chance zu wahren.

Zu Beginn der Show gewann er eine Battle Royal, die ihm den Platz im abschließenden Dreikampf sicherte - er eliminierte am Ende den zurückkehrenden Damien Priest, der zuletzt wegen Rückenproblemen pausiert hatte.

Zum Abschluss lieferte Riddle auch gegen McIntyre und Styles vollen Einsatz (und imitierte einmal mehr diverse Moves und Bewegungsabläufe von Orton), am Ende jedoch siegte McIntyre, indem er Riddle den Claymore verpasste.

McIntyres Teilnahme an dem Match erhöht die Spannung, denn durch seine Niederlage gegen WWE-Champion Bobby Lashley bei Hell in a Cell darf er diesen nicht mehr herausfordern, anscheinend auch nicht, wenn er das Money-in-the-Bank-Match gewinnt. Es wäre folglich spannend zu beobachten, welche Story-Konsequenzen ein Sieg McIntyres hätte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die weiteren Highlights:

- Lashleys neue Titelfehde gegen Kofi Kingston wurde mit einem verbalen Schlagabtausch zwischen Kingston und Lashleys Manager MVP vorangetrieben, in dem MVP Kingston androhte, dass Lashley ihn noch mehr demontieren würde, als Brock Lesnar es getan hätte - während Kingston Rache für die Hell-in-a-Cell-Attacke auf Partner Xavier Woods schwor, der er vergangene Woche hilflos zusehen musste. Kingston bekam MVP am Ende in die Finger und verpasste ihm den Trouble in Paradise (Darum saß WWE-Star MVP neun Jahre im Gefängnis).

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Nach ihrer Neuerfindung als maskierte Superheldin strich Nikki Cross (die am Wochenende die WWE-Entlassung von Ehemann Killian Dain verkraften musste) gegen Shayna Baszler den nächsten Sieg ein - mit etwas Hilfe von Bliss' Rivalin Alexa Bliss, die Baszler und ihre Verbündeten Nia Jax und Reginald mit ihrer Präsenz einmal mehr ablenkte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Trotz erneuter Spannungen feierten Rückkehrerin Eva Marie und ihre schwergewichtige Gefährtin Doudrop ihren ersten gemeinsamen Sieg bei RAW: Doudrop fertigte Asuka und Naomi alleine ab, nachdem Eva Marie nach wenigen Minuten die Einwechslung verweigerte (so wie Doudrop umgekehrt vergangene Woche). Eva Marie vergrößerte danach Doudrops Zorn, indem sie sich selbst als alleinige Siegerin des Matches verkündete.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- In einem Sechs-Frauen-Tag-Team-Match verknüpfte WWE die Titelfehden zwischen Rhea Ripley und Charlotte Flair sowie den Tag-Team-Champions Natalya und Tamina mit Dana Brooke und Mandy Rose. Flair wechselte sich selbst ein und pinnte Natalya, RAW-Damenchampion Ripley ging danach auf ihre Rivalin los.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Die Mini-Fehde der ehemaligen Partner Elias und Jaxson Ryker kulminierte in einem Strap Match, in dem die beiden nun verfeindeten Weggefährten mit einem Gürtel aneinandergebunden waren. Ryker, dessen Vergangenheit als Irakkriegsveteran von WWE zuletzt stärker betont worden war, siegte und scheint vor einem kleinen Push zu stehen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 28. Juni 2021:

Battle Royal - Sieger: Riddle

Nikki Cross besiegt Shayna Baszler

Doudrop & Eva Marie besiegen Asuka & Naomi

John Morrison vs. Ricochet - Double Count Out

Charlotte Flair, Natalya & Tamina besiegen Dana Brooke, Mandy Rose & Rhea Ripley

Strap Match: Jaxson Ryker besiegt Elias

Last Chance Money in the Bank Qualifier: Drew McIntyre besiegt AJ Styles, Riddle