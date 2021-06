Einer der vermeintlich heißesten Free Agents im Wrestling ist offenbar wieder vom Markt: Wie der Wrestling Observer berichtet, kehrt der im April entlassene Samoa Joe in neuer Rolle zu WWE zurück.

Der 42-Jährige soll im NXT-Kader angeheuert haben, es liegt nahe, dass er am Dienstag als neuer General Manager vorgestellt wird - nachdem William Regal am Ende der Show NXT TakeOver: In Your House am Sonntag andeutete, von seinem (fiktiven) Posten zurückzutreten.

Der Observer berichtet in seiner aktuellen Radioshow nun, dass Joe bei NXT angeheuert hätte, um dort eine Rolle "ähnlich wie die von Regal" einzunehmen, ein GM-Wechsel von Regal zu Joe würde also ins Bild passen.

Ein Wechsel Joes zu AEW wäre damit vom Tisch. Und womöglich markiert das neue Engagement auch das Ende der aktiven Karriere des früheren Topstars der Ligen Ring of Honor und TNA Wrestling (heute: Impact).

Samoa Joe wird offenbar neuer General Manager bei WWE NXT

Joe war bei WWE zuletzt als Kommentator bei Monday Night RAW zu sehen, ehe er nach WrestleMania 37 aus dem Job entfernt und dann entlassen worden war.

Im Ring stand er zuletzt nicht mehr, wegen Kopfverletzungsproblemen soll er nicht mehr die dafür nötige ärztliche Freigabe bekommen haben. Sein Fall ist ein ähnlicher wie bei Daniel Bryan und Christian Cage, die deswegen zwischenzeitlich ihre Karriere beendet hatten - inzwischen aber beide wieder aktiv sind.

Dem Observer zufolge ist der neue Job von Joe "einer als Nicht-Wrestler", es scheint also, als ob weitere Ringauftritte nicht geplant, eventuell auch nicht möglich sind.

Mark Henry will Braun Strowman zu AEW bringen

Wie der Observer zuletzt ebenfalls berichtet hatte, erwägt WWE auch Aleister Black ein Rückkehr-Angebot zu machen. Der Niederländer war Teil der jüngsten Entlassungswelle, von der auch Topstar Braun Strowman betroffen war.

Strowman könnte anders als Joe bei AEW landen: Mark Henry, der ihn schon zu WWE vermittelt hat, hat erklärt, dass er Strowman auch gern zu seinem neuen Arbeitgeber bringen würde. Der jüngst zu AEW gewechselte WWE Hall of Famer sagte TMZ Sports, es gebe "Interesse auf beiden Seiten".