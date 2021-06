Die zweitgrößte Wrestlingliga der Welt hat turbulente Woche hinter sich.

Zuerst verletzte sich bei New Japan Pro Wrestling (NJPW) Champion Will Ospreay, dann mussten Veranstaltungen aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden und internationale Stars konnten nicht eingesetzt werden und zuletzt tauchten noch Gerüchte über Verhandlungen mit der WWE auf.

Bei der Großveranstaltung Dominion wurde der Fokus nun wieder auf das Geschehen im Ring gelegt - mit der Kür eines neuen Titelträgers.

Shingo Takagi wird neuer Champion

Der Main Event der Show war ein Match um den vakantierten IWGP World Heavyweight Title zwischen Shingo Takagi und dem langjährigen NJPW-Aushängeschild Kazuchika Okada, der spätestens seit seiner bahnbrechenden Matchserie gegen den jetzigen AEW-Champion Kenny Omega als weltweit bester Wrestler seiner Ära gilt.

Takagi, der Ospreay erst vor einem Monat in einem hochklassigen Titelmatch eindeutig unterlag, und Okada, welcher der nächste Herausforderer Ospreays gewesen wäre, lieferten sich einen hochklassigen Schlagabtausch.

Der fünfmalige IWGP Heavyweight Champion Okada musste sich nach einem turbulenten Finale Takagi geschlagen geben. Nach der Spezialattacke Takagis, dem Made in Japan (einer Half Nelson Driver Variation) kam es zum 3-Count des Referees.

Ein unerwarteter Höhepunkt für Takagi

Für Takagi, der vor weniger als drei Jahren bei NJPW debütierte, ist der erstmalige Gewinn des höchsten Titels der Liga eine späte Sternstunde seiner Karriere. Der mittlerweile 38-Jährige wurde lange Zeit als bester japanischer Wrestler außerhalb von NJPW gehandelt.

Jahrelang dominierte er die Liga Dragon Gate in Japan und machte sich international unter anderem bei Ring of Honor und Dragon Gate USA einen Namen - und als Gewinner des wXw 16 Carat Gold Tournament in Deutschland 2009.

Bei NJPW schlug er 2018 auf, kam dort Schritt für Schritt zur Blüte und bestätigte mehr und mehr seinen Ruf als Ausnahmekönner. Der Sprung an die Spitze blieb ihm allerdings verwehrt, bis jetzt.

Interessante Konstellationen ergeben sich

Als erster Herausforderer steht bereits Kota Ibushi bereit. Takagi forderte den Mann, der IWGP Heavyweight und Intercontinental Titel vor einigen Monaten vereinte und in den World Heavyweight Titel umformierte, nach seinem Triumph heraus. Wann das Match stattfindet, steht noch nicht fest. Ibushi - der den Titel anscheinend wegen eigener Verletzungsprobleme verloren hatte - konnte sich durch einen Sieg gegen das Schwergewicht Jeff Cobb vorher am Abend in Position für ein Titelmatch bringen.

Besondere Brisanz hat auch ein potenzielles Duell gegen den Anführer der Gruppierung, Los Ingobernables de Japon, Tetsuya Naito. Takagi, selbst Mitglied der Gruppierung. wurde von Naito rekrutiert und in die Liga gebracht. Zunächsta aber hat Naito sich mit seinem Partner Sanada durch einen Sieg in Stellung für ein zukünftiges Tag-Team-Titelmatch gebracht.

Die Ergebnisse von NJPW Dominion vom 7. Juni 2021

El Phantasmo, Taiji Ishimori, Chase Owens, Yurji Takahashi & EVIL besiegen SHO, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii, Hirooki Goto & Hiroshi Tanahashi

BUSHI, Sanada & Tetsuya Naito besiegen Douki, Zack Sabre Jr. & Taichi

IWGP Jr. Heavyweight Titelmatch: El Desperado (c) besiegt YOH

Kota Ibushi besiegt Jeff Cobb

IWGP World Heavyweight Titelmatch: Shingo Takagi besiegt Kazuchika Okada