Der frühere AEW World Champion Jon Moxley und seine Ehefrau Renée Paquette sind erstmals Eltern!

"Baby Girl ist offiziell hier, ich checke also aus und werde Mutter (Sie ist absolut unglaublich!)", teilte Paquette am Dienstag via Twitter mit.

Jon Moxley und Renée Paquette begrüßen Tochter Nora

Das Geschlecht und den Namen des Kindes hatte sie schon vorher verraten: Die Tochter heißt Nora Murphy Good, nach Paquettes verstorbener Großmutter Eleanor.

Good ist der bürgerliche Nachnahme des Ehepaars, das seit 2017 verheiratet ist.

WWE gratuliert - aber nur der Mutter

Neben diversen Kolleginnen und Kollegen gratulierte auch WWE Paquette via Twitter - wobei diverse Fans kritisch anmerkten, dass Moxleys Name in dem Glückwunsch ausgespart wurde. Paquette ging darauf nicht ein, sondern reagierte mit freudigen Emojis.

Moxley lernte die frühere WWE-Interviewerin und -Kommentatorin (dort: Renée Young) bei der gemeinsamen Zeit beim früheren Arbeitgeber kennen. Der ehemalige Dean Ambrose ließ 2019 seinen WWE-Vertrag auslaufen - nach eigenen Angaben vor allem aus Frust über die kreative Ausrichtung seines Charakters und von WWE allgemein. Er schloss sich der neuen Liga AEW an, wo er zum Champ aufgestiegen war und aktuell ein Tag Team mit seinem alten Weggefährten Eddie Kingston bildet (Die emotionale Geschichte hinter Eddie Kingstons spätem Durchbruch bei AEW).

Auch die Kanadierin Paquette verließ WWE im vergangenen Jahr auf eigenen Wunsch, Auftritte bei anderen Promotions sind ihr anscheinend noch untersagt, eine längere "no compete clause" soll Teil ihrer Auflösungsvereinbarung gewesen sein.

Paquette ist in der Wrestling-Welt dennoch präsent geblieben, sie moderiert den vielgehörten Podcast "Oral Sessions with Renée Paquette", bei dem sie in dieser Woche von Gatte Moxley vertreten wird.