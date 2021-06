Jack Perry alias Jungle Boy, der Sohn des tragisch früh verstorbenen Hollywood-Schauspielers Luke Perry, hat sein bislang größtes Wrestling-Match hinter sich - und sich darin mit Nachdruck für weitere große Aufgaben empfohlen.

Im Hauptkampf von AEW Dynamite, der TV-Show des WWE-Rivalen All Elite Wrestling, forderte Jungle Boy World Champion Kenny Omega heraus. Vor den Augen von Mutter Rachel und Schwester Sophie stellten Omega und er einen emotionalen und sehenswerten Titel-Kracher auf die Beine.

Anzeige

Omega gewann das Match - aber auf eine Art und Weise, die die Tür für weitere Titelgelegenheiten für seinen 24 Jahre alten Herausforderer offen ließ (Wie WWE den AEW-Topstar Kenny Omega verprellte).

AEW greift eine WWE-Festung an - was sind die Folgen? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die neue Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall wo es Podcasts gibt!

Jungle Boy schien dicht vor dem Sieg gegen Kenny Omega

Jungle Boy, der sich den Titelkampf mit seinem umjubelten Sieg bei der Casino Battle Royale beim vergangenen Pay Per View Double or Nothing gesichert hatte, zog wie immer mit seinen Gefährten Luchasaurus und Marko Stunt und mit seinem zum Kult gewordenen Theme "Tarzan Boy" von der Italodisco-Band Baltimora aus den Achtzigern ein und hatte die Fans hinter sich (Luchasaurus: Dieser frühere WWE-Wrestler steckt unter der Maske).

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Hoffnungen auf einen Überraschungssieg nährte er unter anderem, indem er mehrmals Omegas Finisher, den One-Winged Angel, im Ansatz auskonterte. Beim zweiten Mal setzte er zum Aufgabegriff Snare Trap an - aus dem sich Omega nur mit einem unfairen Haar- und Augengriff befreien konnte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Jungle Boy konnte sich noch einmal retten, als er Omegas V-Trigger-Kniestoß in den Rücken und den Tiger Driver '98 einsteckte, musste sich dann aber dem als unentkommbar dargestellten One-Winged Angel beugen.

Christian Cage eilt zu Hilfe - aber wird abgewehrt

Nach dem Match wollte Omega mit seinem Titelgürtel weiter auf den unterlegenen Herausforderer einprügeln, der bekam Hilfe von der kürzlich zu AEW gewechselten WWE-Legende Christian Cage, die selbst auf ein Titelmatch gegen Omega schielt.

Gegen Cage wiederum stellten sich dessen alter WWE-Rivale Matt Hardy mit seinem Hardy Family Office und schließlich auch die mit Omega verbündeten Tag Team Champions The Young Bucks, die ihm einen Superkick verpassten, als er gerade Hardys Attacke mit dem Killswitch (Unprettier) abwehren wollte (Warum WWE ohne die Young Bucks noch das Monopol hätte).

Ein gemeinsamer Jubel der Bösewichte beendete die Show.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 26. Juni 2021:

Hangman Page besiegt Powerhouse Hobbs

Matt Sydal besiegt Dante Martin

Ethan Page besiegt Bear Bronson

Kris Statlander besiegt The Bunny

AEW World Title Match: Kenny Omega (c) besiegt Jungle Boy