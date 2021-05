Der skurrile Zombiekampf bei WWE hatte ein reales Verletzung-Drama zur Folge, das die Wrestling-Promotion bislang verschwiegen hat.

Wie der Wrestling Observer berichtet, hat sich The Miz im Match gegen Damien Priest bei WrestleMania Backlash einen Kreuzbandriss zugezogen - wobei unklar ist, ob es sich um einen Teil- oder einen Komplettriss handelt, der rund neun Monate Pause zur Folge hätte.

Miz, der in diesem Jahr überraschend ein zweites Mal zum WWE-Champion gekrönt worden war, war gegen Priest bei einer Aktion unglücklich aufgekommen und hatte sich ab diesem Zeitpunkt das Knie gehalten.

The Miz wurde vermeintlich selbst zum Zombie

Die Verletzung des "A-Listers" hat WWE anders als in anderen Fällen nicht auf ihren offiziellen Kanälen vermeldet, sondern stattdessen an das skurrile Finale des Matches angeknüpft, in dem Miz von den Zombies vermeintlich verspeist worden war. Partner John Morrison hielt bei RAW eine Ansprache, dass Miz nicht mehr der sei, der er war und dass er sein eigenes Match gegen Priest Miz' Andenken widmen würde.

Miz selbst postete bei Twitter ein Bild, in dem er als Zombie geschminkt ist, mit dem Hinweis, dass es ihm gut gehe (Diese Wrestler spielten bei WrestleMania Backlash die Zombies).

Das Zombiematch - eine Werbeaktion für den neuen Batista-Film "Army of the Dead" - war dem Observer zufolge voraufgezeichnet, so wie auch das Match zwischen Edge und Randy Orton bei Backlash 2020, das ebenfalls mit einer schweren Verletzung von Edge geendet war.