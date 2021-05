Schon zwei Tage vor der Großveranstaltung WrestleMania Backlash hat WWE einen etwas überraschenden Titelwechsel inszeniert - und reale Tränen bei der Protagonistin ausgelöst.

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown besiegten die Legendentöchten Natalya und Tamina Nia Jax und Shayna Baszler und nahmen ihnen damit die Tag-Team-Titel der Frauendivision ab.

Für die 43 Jahre alte Tamina, Tochter von "Superfly" Jimmy Snuka, war es nach über zehn Jahren bei WWE der erste Gewinn eines ernstzunehmenden Titels und die Krönung einer späten Karriere-Blüte ("Superfly" Jimmy Snuka: WWE-Legende hinterließ Mord-Rätsel).

Tamina vergießt Tränen nach spätem Triumph

Tamina und Natalya, Tochter des 2018 verstorbenen Jim "The Anvil" Neidhart und Nichte von dessen Schwager Bret "The Hitman" Hart, waren schon bei WrestleMania 37 Gegnerinnen von Jax und Baszler und verloren, die Fehde schien damit eigentlich schon beendet.

WWE setzte die Geschichte dann aber doch fort, wohl vor allem, weil speziell Tamina von den Fans im Super-Bowl-Stadion in Tampa laut bejubelt wurde - die WWE-Anhänger schienen ihr das Erfolgserlebnis nach langer Zeit im Schatten in besonderem Maße zu gönnen.

Bei SmackDown wurde der große Moment nun quasi nachgeholt, auch auf dieselbe Art und Weise, mit der ihr Vater berühmt geworden war: Tamina pinnte Jax mit dem Superfly Splash vom obersten Seil und jubelte danach unter Tränen.

Tamina dankte Natalya und den Fans, während Natalya sich zurücknahm und anmerkte, dass dieser Moment für alle sei, die einen Traum hätten und denken würden, dass der Traum schon zerplatzt sei. Das Beispiel Tamina zeige, dass es nie zu spät sei.

Saga um Roman Reigns, Cesaro und Jimmy Uso geht weiter

In der Hauptstory von SmackDown musste sich Universal Champion Roman Reigns weiter mit seinem Schweizer Herausforderer Cesaro und zugleich seinem aufmüpfigen Neffen Jimmy Uso herumschlagen.

Zu Beginn der Show gerieten Reigns und der vergangene Woche nach langer Verletzungspause zurückgekehrte Jimmy erneut in Streit darüber, dass Jimmy sich Reigns nicht so klaglos unterordnen will wie Zwillingsbruder Jey. Es endete damit, dass Reigns Jimmy aufforderte, selbst gegen Cesaro in den Ring zu steigen, um zu beweisen, dass ihn ihm mehr stecke als ein Lakai.

Reigns ließ Uso in dem Match aber schließlich gar nicht die Gelegenheit, er attackierte Cesaro selbst und verursachte Jimmys Disqualifikation. Dem verärgerten Jimmy vermittelte er dann, dass das Match doch eh keinen interessiert hätte, es gehe um das "Money Match" beim Pay Per View.

Während Reigns und Jimmy sich stritten, starteten Jey und Cesaro im Ring eine Prügelei. Cesaro teilte letztlich gegen alle drei Widersacher aus, wobei ihm auch Jimmys Zögern, den Familienmitgliedern zur Seite zu springen, eine Hilfe war.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 14. Mai 2021:

WWE Women's Tag Team Title Match: Natalya & Tamina besiegen Nia Jax & Shayna Baszler (c) - TITELWECHSEL!

Rey Mysterio besiegt Dolph Ziggler

King Corbin besiegt Shinsuke Nakamura

Cesaro besiegt Jimmy Uso durch Disqualifikation