Eine große WWE-Reunion, nun auch im Ring - mündet sie schnell in Titel-Ehren?

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown bestritten Roman Reigns' Neffen Jimmy und Jey Uso ihr erstes gemeinsames Match nach Jimmys über einjähriger Verletzungspause.

Die beiden besiegten ein früheres Champion-Duo, die Street Profits Angelo Dawkins und Montez Ford, in einem rund 20-minütigen Match und lieferten sich am Ende ein Blickduell mit den amtierenden Tag Team Champions der Show.

Schnallen sich die Usos bald wieder Titelgold um - oder führen die seit Wochen wabernden Spannungen innerhalb der Reigns-Familie in eine andere Richtung?

Roman Reigns stellt Reunion der Usos in Frage

Der Sieg der Usos hat nichts daran geändert, dass Universal Champion nicht glücklich mit den Umtrieben der Usos scheint, seit Jimmy zurück ist und erklärt hat, dass er sich von Reigns nicht so herumkommandieren lassen werde wie Reigns.

Cesaro rüttelt bei WrestleMania Backlash an Roman Reigns' WWE-Thron - Ende oder Anfang?

Vor dem Match der beiden begegnete Reigns ihnen hinter den Kulissen und seine Präsenz schien speziell Jey nervös zu machen, der ihm eilig versicherte, dass seine Titel-Ambitionen nichts an seiner Loyalität zu Reigns ändern (Onkel oder Cousin? Das ist der genaue Verwandtschaftsgrad zwischen Roman Reigns und den Usos).

Später nahm sich Reigns Jey nochmal zur Seite und stellte in Frage, ob Jey wirklich wisse, was er tue. Jimmy hätte sich das ja schön ausgedacht mit seinem Plan, auch die Tag-Team-Titel in die Familie zu holen, Jey sollte aber mal die Folgen bedenken: Ohne Jimmy sei Jey zu "Main Event" Jey Uso geworden, nun sei er wieder in den Opener der Show degradiert worden. Wolle Jey wirklich wieder zurück zu seinem früheren Status als austauschbarer Zwillingsbruder, von dem der Großteil der Fans nicht wisse, wer wer sei? Jeys Reaktion: merklich verunsichert.

Dominik und Rey Mysterio bleiben trotz Handicap Champions

Die Tag-Team-Titelszene stand auch am Ende der Show im Zentrum, als die Champions Rey und Dominik Mysterio ihre Titel gegen die Ex-Champions Dolph Ziggler und Robert Roode aufs Spiel setzen sollten.

Noch bevor das Match losging, wurde Rey dann aber Opfer einer Backstage-Attacke - deren Urheber im Dunkeln blieb - und den Mysterios drohte ein kampfloser Verlust des Titels.

Reys Sohn Dominik trat dann aber allein gegen die "Dirty Dawgs" an, kassierte erst viel Prügel und strich dann doch den Sieg ein, als Rey noch zum Ring humpelte und Ziggler und Roode zumindest ablenken konnte.

Zum Abschluss traten die Usos den Mysterios gegenüber und signalisierten ihre Titel-Ambitionen - es bleibt abzuwarten, ob sie ihren Onkel Roman dabei wirklich hinter sich haben.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 28. Mai 2021:

The Usos besiegen The Street Profits

Non Title Match: Natalya & Tamina besiegen The Riott Squad

Non Title Match: Bianca Belair besiegt Carmella

Non Title Match: Kevin Owens besiegt Apollo Crews durch Disqualifikation

Shinsuke Nakamura besiegt Chad Gable

SmackDown Tag Team Title Handicap Match: Dominik Mysterio (c) besiegt Dolph Ziggler & Robert Roode