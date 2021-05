Beim Royal Rumble rückte er mit seinem Hauptkader-Debüt gleich ins Zentrum einer zentralen Story, bei der Megashow WrestleMania 37 war er als Partner von Rapstar Bad Bunny Teil eines der am meisten beachteten Matches - nun rückt Damian Priest als Einzelwrestler in den Fokus.

Bei der Montagsshow Monday Night RAW besiegte der "Archer of Infamy" den WWE-Veteran John Morrison und verschaffte sich damit Rückenwind für sein erstes Einzelmatch bei einem Pay Per View.

Bei WrestleMania Backlash am Sonntag trifft Priest auf den früheren WWE-Champion The Miz, wobei er durch seinen Sieg über Morrison auch die Kampfklausel bestimmen durfte: Es wird ein Lumberjack, bei dem der Ring von anderen Wrestlern umgeben ist, die verhindern sollen, dass einer der Teilnehmer die Flucht ergreift.

Feiert Priest nun seinen bislang größten WWE-Sieg als Einzelwrestler und festigt damit seinen späten, aber erfolgreichen Start auf großer Bühne?

Damian Priest war bekannt als Punishment Martinez

Priest - bürgerlich: Luìs Martinez - steht bereits seit 2004 im Ring, der 38 Jahre alte Puertoricaner ist ein Schüler der von Larry Sharpe gegründeten "Monster Factory", aus der auch Legenden wie Bam Bam Bigelow, King Kong Bundy und Tatanka entstammten.

Als Punishment Martinez erlangte Priest seit 2015 bei der Liga Ring of Honor (ROH) nationale Aufmerksamkeit, wo er mit seinen 1,96 Metern und 114 Kilo körperlich hervorstach, zugleich aber in Sachen athletisches und technisches Niveau nicht abfiel.

Ende 2018 heuerte Martinez bei WWE an und etablierte sich mit seinem neuen Namen erfolgreich beim Drittkader NXT, wo er im vergangenen Jahr unter anderem als Verantwortlicher für eine mysteriösen Attacke auf den früheren Universal Champions Finn Balor enthüllt wurde und später - zum Publikumsliebling gewandelt - den North American Title hielt.

Sieg über The Miz bei WrestleMania Backlash am Sonntag?

Als Überraschungsteilnehmer beim Rumble begann Priests RAW-Karriere und seine Fehde gegen Miz und Morrison. Bis WrestleMania stand der durch Rückenprobleme geschwächte Priest eher im Schatten seines berühmten und für sein WWE-Gastspiel in bemerkenswertem Maße engagierten Promi-Partners Bad Bunny, fiel aber auch selbst mit einer Star-Präsenz auf, die viele Beobachter erwarten lässt, dass Priest eine reelle Chance hat, mittelfristig zum Main-Event-Faktor bei WWE zu werden.

Um das zu unterstreichen, täte am Sonntag ein Sieg gegen Miz gut, der in der Nacht noch das letzte Wort hatte und Priest nach dem Sieg über Morrison mit einer Attacke übermannte.

Die weiteren Highlights:

- Im Eröffnungskampf tat sich Ex-Damenchampion Asuka mit Dana Brooke und Mandy Rose zusammen und besiegte Charlotte Flair und die Tag-Team-Champions Nia Jax und Shayna Baszler. Flair rächte sich mit einem Tritt gegen die Japanerin, die meiste Aufmerksamkeit aber zog eine Beobachterin des Matches auf sich: Die düstere Alexa Bliss schaute sich den Kampf von ihrer Schaukel aus an, zusammen mit der Horrorpuppe Lilly, die sie zuletzt als treibende Kraft hinter ihrem Verrat an The Fiend bei WrestleMania und anderen Untaten dargestellt hat. Bliss hatte zuletzt schon betont, dass Lilly ein neues Opfer im Auge hat - es ist offensichtlich eine der sechs an dem Match beteiligten Wrestlerinnen.

Asuka war später nochmal im Einsatz, sie verlor ein Non-Title-Match gegen Damenchampion Rhea Ripley, in das sich Flair als Gastkommentatorin immer wieder einmischte. Ripley, Asuka und Flair treffen am Sonntag um den Titel aufeinander.

- Der frühere WWE-Champion Jinder Mahal kehrte zu RAW zurück, begleitet von den zwei neuen Bodyguards Veer und Shanky (bei NXT kurz als Indus Sher aktiv). Wie schon bei der B-Show Main Event besiegte er Jeff Hardy, der in der Liga-Hierarchie weit nach unten abgerutscht zu sein scheint.

- Das ungleiche Duo RK-Bro (Randy Orton und Riddle) setzte seine Siegesserie in einem Acht-Mann-Tag-Team-Match mit The New Day gegen Elias, Jaxson Ryker und die amtierenden Tag Team Champions fort - AJ Styles und 2,20-Meter-Riese Omos. Orton pinnte Elias mit dem RKO, den hinterher aber auch seine Partner Xavier Woods und Kofi Kingston abbekamen. Orton zog dann ab, während Riddle ihm halb amüsiert hinterhersah, mit einem Blick, der zu sagen schien: Ach, Randy.

- Nachdem US-Champion Sheamus seinem aufstrebenden Rivalen Humberto Carrillo das von ihm gewünschte Match wochenlang verweigert und ihn stattdessen immer wieder attackiert hatte, kam es nun endlich offiziell zum Duell - ohne offizielles Ende: Das Match wurde abgebrochen, als Sheamus bei einem Sunset Flip unglücklich auf Carrillo landete, Carrillo schien real verletzt zu sein.

- Im Hauptkampf des Abend trat WWE-Champion Bobby Lashley in Aktion, wieder gegen WrestleMania-Gegner Drew McIntyre. Diesmal ging es nicht um den Titel, sondern um ein Ausrufezeichen vor dem Titel-Dreikampf mit Braun Strowman am Sonntag. Der wurde im Vorfeld des Kampfs von Lashley-Manager MVP umgarnt, dass er McIntyre doch vielleicht noch vor WrestleMania Backlash ausschalten könnte, dann wären er und Lashley am Sonntag unter sich. Strowman ging dann auch tatsächlich auf McIntyre los, verpasste ihm den Running Powerslam und sorgte für die Disqualifikation. Strowman half Lashley dann auf - nur um auch ihn zu attackieren.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 10. Mai 2021:

Asuka, Dana Brooke & Mandy Rose besiegen Charlotte Flair, Nia Jax & Shayna Baszler

Jinder Mahal besiegt Jeff Hardy

RK-Bro & The New Day besiegen AJ Styles, Omos, Elias & Jaxson Ryker

Non Title Match: Sheamus vs. Humberto Carrillo - No Contest

Shelton Benjamin besiegt Cedric Alexander

Non Title Match: Rhea Ripley besiegt Asuka

Damian Priest besiegt John Morrison

Non Title Match: Drew McIntyre besiegt Bobby Lashley durch Disqualifikation