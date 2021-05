Emotionaler Karriere-Höhepunkt für Wrestling-Schwergewicht Bronson Reed: Der 150-Kilo-Mann aus Australien hat sich bei WWE seinen ersten Titel gesichtert - und berührte die Fans danach mit seiner Siegesfeier, für die WWE auch seine Frau vor die Kamera holte.

Reed gewann bei der Mittwochsshow NXT den North American Title in einem Steel Cage Match von Johnny Gargano, die vorläufige Krönung der schon 14 Jahre andauernden Karriere des früheren Jonah Rock, der 2018 auch die deutschen Fans mit einem Gastspiel bei der Liga wXw (Westside Xtreme Wrestling) mit seiner Mischung aus Agilität und Power begeisterte.

Die Krönung des Bronson Reed

In einem ungleichen Match-Up harmonierten Reed und der seit langem als Könner bekannte Gargano gut, das Match überzeugte unter anderem mit einer Reihe von spannend initiierten Fluchtversuchen.

Durch die Hilfe seines Partnes Austin Theory sah es gar so aus, als ob der Champion das Match für sich entscheiden könnte, aber am Ende drehte Reed auf: Nach einer Powerbomb vom obersten Ringseil, dem Abwehren mehrerer Austin Theory-Attacken und dem Tsunami-Splash triumphierte der "Colossus", nach WWE-Angaben exakt 14 Jahre nach seinem Ringdebüt.

Bei der anschließenden Siegesfeier war dem 32 Jahre alten Reed anzumerken, dass sich mit dem Titelgewinn für ihn ein Traum erfüllt hat.

Hall of Famer kostet Cameron Grimes den Sieg

Die Mini-Fehde zwischen WWE-Hall-of-Famer Ted DiBiase und dem Neureichen Cameron Grimes ging derweil in die nächste Runde. Als Grimes zu einem Match gegen Jake Atlas zum Ring kam, spielte er ein Video ab, in dem er Momente in der Karriere des Million Dollar Mans zeigte, die nicht gut für ihn endeten. Die Zuschauer quittierten das Video - zum Missfallen von Grimes - dennoch mit DiBiase-Sprechchören.

Während des Matches ertönte dann plötzlich die Musik von DiBiase und er erschien auf der Rampe. Abgelenkt davon rollte Atlas seinen Gegner ein und konnte unter dem Lachen des Hall of Famers einen Sieg bejubeln. Für kommende Woche ist eine Konfrontation von Grimes und DiBiase angekündigt.

- In einem kurzen Match zwischen Kilian Dain und dem Deutschen Alexander Wolfe wurden die Differenzen innerhalb Wolfes Gruppierung Imperium ein weiteres Mal deutlich. Dass Wolfe zögerte, einen Stuhl - der ihm von Partner Marcel Barthel zugeschoben wurde - gegen seinen Ex-Partner Dain einzusetzen, nutzte Dain und besiegte ihn. Barthel und Fabian Aichner schienen Wolfe dann aufzuhelfen, attackierten ihn dann jedoch.

- Nach dem überraschenden Sieg von Zoey Stark gegen Toni Storm in der Preshow von NXT Takeover Stand & Deliver, kam es nun zu einem Rematch. Storm, die seit ihrer Niederlage besessen davon ist, diese wettzumachen, wurde trotz ihres jungen Alters als erfahrene Wrestlerin dargestellt und die Favoritenrolle zugeschoben. In einem hochklassigen Match überraschte Stark mit einem Kickout aus Storms Spezialattacke, dem Storm Zero. Kurz darauf musste sie allerdings nach einem innovativen Storm Diver die Segel streichen. Unterbrochen wurden die Feierlichkeiten danach durch Franky Monet, die zum Ärger von Toni Storm ihr Ring-Debüt in der nächsten Woche bewarb.

- In einem "Prime-Target"-Video wurde die Fehde zwischen Karrion Kross und Finn Balor aufbereitet und ihr Titel-Rematch nächste Woche emotional vorbereitet. Als Teil dessen gaben beispielsweise SmackDown-Kommentator Pat McAfee und Paul Heyman ihre Einschätzung dazu ab.

- Die neue NXT-Gruppierung Hit Row feierte diese Woche ihr In-Ring Debüt. In einem Tag Team Match zerlegten das Schwergewicht Top Dolla und Ashante Adonis ihre Gegner: die normalerweise bei der Cruiserweight-Show der WWE 205 Live auftretenden Tony Nese und Ariya Daivari. Nach dem Match kündigte Anführer Isiah "Swerve" Scott als nächstes Ziel den Gewinn des NXT North American Titels an.

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 18. Mai 2021:

Toni Storm besiegt Zoey Stark

Jake Atlas besiegt Cameron Grimes

Kilian Dain besiegt Alexander Wolfe

Legado Del Fantasma besiegen Timothy Thatcher & Tommaso Ciampa

Sarray besiegt Aliyah

Hit Row (Ashante Adonis & Top Dolla) besiegen Ariya Daivari & Tony Nese

Steel Cage NXT North American Titelmatch: Bronson Reed besiegt Johnny Gargano (c) - TITELWECHSEL!