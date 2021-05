Ein unerwartetes WWE-Comeback nach langer Verletzungspause war die große Neuigkeit bei der Dienstagsshow NXT: Der aufstrebende Publikumsliebling Kyle O'Reilly bekam Hilfe von einem alten Bekannten.

Die Rückkehr erwies sich jedoch auch als ein Schlusspunkt, das Ende einer Ära - im wörtlichen Sinne.

Kyle O'Reilly bekommt unerwartete Hilfe

O'Reilly besiegte bei der Show Oney Lorcan, wurde nach dem Kampf aber von dem Briten Pete Dunne attackiert, der mit Lorcan in der mittlerweile zerfaserten Gruppierung des früheren NFL-Stars Pat McAfee verbündet war (der nun in den USA als Kommentator bei SmackDown wirkt).

Zusammen mit Lorcan dominierten Dunne O'Reilly, bis der Hilfe bekam - von Bobby Fish.

Bobby Fish kehrt zurück - aber die Undisputed Era ist Geschichte

Fish, der wie O'Reilly Teil der durch den Verrat von Anführer Adam Cole gesprengten Undisputed Era war, vertrieb die Konkurrenten. In der Unterhaltung zwischen beiden danach wurde klar, dass O'Reilly weiterhin allein antreten würde und auch Fish seine eigenen Ziele verfolge.

Die Undisputed Era war seit ihrem Debüt 2017 dort das dominierende Bündnis, das - obwohl es meist in der Rolle als böse "Heels" antrat - enorm populär bei den Fans war. In diesem Jahr wandte sich Cole gegen O'Reilly und begann eine Hassfehde, in deren Zuge auch das vierte Mitglied Roderick Strong heimatlos geworden ist und in der Story inzwischen frustriert "gekündigt" hat.

Die gemeinsame Geschichte von Kyle O’Reilly und Bobby Fish geht noch deutlich weiter zurück: Vor ihren beiden NXT-Tag-Team-Titelregentschaften dominierten sie als reDRagon die Tag auch bei Ring of Honor und bei NJPW in Japan.

Fish beschloss das Segment mit den Worten, dass man sich sehe, wenn man sich halt sehe. Der Verlauf seiner Rückkehr macht deutlich, dass O'Reilly ein neues Kapitel aufschlagen und weiter als Einzelwrestler etabliert werden soll.

Kushida und Raquel Gonzalez verteidigen ihre Titel

Im Main Event trafen Cruiserweight-Champion Kushida und Santos Escobar in einem 2 out of 3 Falls Match aufeinander, in dem der Sieger seinen Kontrahenten zweimal niederringen musste. Das starke Match begann chaotisch, indem die NXT Tag Team Champions MSK gegen Escobars Lakaien, Legado del Fantasma, vorgingen und somit gewährleisteten, dass diese sich nicht in den Titelkampf einmischen können.

Escobar konnte mit seiner Spezialattacke, dem Fantom Driver, den ersten Pinfall des Matches landen. Direkt nach dem Neustart wurde er allerdings in Kushidas Armbreaker gefangen und musste aufgeben. Mit einem Stand von 1 zu 1 ging der Kampf in die heiße Phase. Nach einem spannenden Hin und Her konnte Kushida den Titel durch eine Suplex-Pin Kombination erfolgreich verteidigen.

Im ersten Titelmatch der Show kam es zum Duell zwischen zwei Powerhouse-Damen: Damenchampion Raquel Gonzalez verteidigte ihren Titel mit einer Powerbomb gegen die Independent-Veteranin Mercedes Martinez.

Hit Row Records stellt sich vor

Die vergangene Woche gegründete Gruppierung um Isiah Swerve Scott stellte sich vor. Der Anführer, Scott, sagte, dass es bisher in NXT nicht den echten Swerve zu sehen gab. Er sei nämlich wild, respektlos und ein gefährlicher Mann. Also habe er Gleichgesinnte rekrutiert. An erster Stelle Top Dolla (ehemals AJ Francis) - der Mann, der ihm letzte Woche zum Sieg über Leon Ruff verhalf.

Es folgten Drohungen von Ashante Adonis und der weiblichen Vertreterin, B-Fab- die dem Vernehmen nach, die Strategin der Unternehmung ist. Die Gruppierung wird unter dem Namen Hit Row Records auftreten, eine Anspielung auf Death Row Records, das legendäre Hip-Hop-Plattenlabel, das in den Neunzigern unter anderem Tupac Shakur, Dr. Dre und Wrestling-Edelfan Snoop Dogg groß gemacht hatte.

- Die weiteren Highlights:

- Im Auftaktmatch traf Austin Theory - begleitet von seinem Mentor Johnny Gargano - auf den NXT-Champion Karrion Kross. Nachdem das Duo Kross letzte Woche von hinten attackierte und ausknockte, folgte bittere Rache: Nach einer Reihe von Saito Suplexes, einem Running Forearm und Schlägen auf den Hinterkopf, war Seth Rollins' früherer Jünger bewusstlos, so dass der Referee das Match stoppte.

Als Kross den Sieg feierte, tauchte der Ex-Champion Finn Balor auf und forderte sein Rematch ein. Karrion akzeptierte die Herausforderung. Später wurde bekanntgegeben, dass das Match in zwei Wochen stattfinden wird.

- In einem weiteren Segment, in dem der neureiche Cameron Grimes sein Geld ausgeben wollte, traf er erneut auf WWE-Legende "The Million Dollar Man" Ted DiBiase. In einer Auktion um den Kauf einer Villa, wurde sein Gebot durch DiBiase pulverisiert. Frustriert stellte er suchte er das Gespräch. Die Legende entgegnete dem aufgebrauchten Grimes, dass er leider einfach kein Million Dollar Man sei.

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 11. Mai 2021:

Karrion Kross besiegt Austin Theory

Non Title Match: MSK besiegen Breezango

Pete Dunne besiegt Leon Ruff

NXT Women's Title Match: Raquel Gonzalez (c) besiegt Mercedes Martinez

Kyle O'Reilly besiegt Oney Lorcan

NXT Cruiserweight 2 out of 3 Falls Titelmatch: Kushida besiegt Santos Escobar