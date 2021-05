Es war ein bizarres Match, das die meisten WWE-Fans eher ratlos zurück: In einer Cross-Promotion für den demnächst anlaufenden Film "Army of the Dead" mit ihrem früheren Topstar Dave Bautista alias Batista in der Hauptrolle inszenierte die Liga bei WrestleMania Backlash einen Kampf mit Zombies.

Bei dem "Lumberjack Match" zwischen dem aufstrebenden Damian Priest und The Miz entpuppten sich die den Ring umgebenden "Holzfäller" als Menschen in Zombie-Kostümen, die taten, als wären sie auf Menschenfleisch aus.

Anzeige

WWE trieb den PR-Gag am Ende so weit, dass die Untoten nach Priests Sieg über Miz herfielen und ihn zu einem der ihren zu machen schienen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Auch Scotty 2 Hotty offenbar unter den Zombies

Wer in den Zombie-Kostümen steckte? Größtenteils handelte es sich um Nachwuchswrestler, die im Performance Center in Orlando auf eine WWE-Karriere hinarbeiten - und anscheinend auch ein Kultstar aus der Attitude Era.

DAZN gratis testen und WWE RAW und SmackDown live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Das Portal Fightful identifizierte kurz nach der Show drei Talente sicher: Joe Gacy, Daniel Vidot und Cal Bloom, den Sohn von Wayne Bloom, in der früheren WWF bekannt als Beau Beverly von den Beverly Brothers. Allem Anschein nach sei auch Asher Hale dabei gewesen.

Klar als einer der Untoten zu erkennen war zudem auch der langhaarige Japaner Ikemen Jiro, der in der Cruiserweight-Show 205 Live erst kürzlich sein Debüt gefeiert hat.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Der Twitter-Account WrestlingJebus entdeckte unter den Zombies zudem auch einen alten Bekannten: Scott Garland alias Scotty 2 Hotty, eine Hälfte des Kult-Duos Too Cool mit dem 2018 verstorbenen "Grandmaster Sexay" Brian Christopher Lawler. Garland ist bei WWE inzwischen als Trainer aktiv.