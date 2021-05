Vor der WWE-Kamera tritt sie als eiskalte Schurkin auf, die mit dunklen Mächten im Bunde steht. Nun ist zu erleben, wie fürsorglich und mitfühlend Alexa Bliss im wahren Leben ist.

In einem tränenreichen und emotionalen Videoclip hat die 29-Jährige sich am Mittwoch an ihre Fans gewandt. Sie trauert um ihr geliebtes Haustier, das in dieser Woche auf dramatische Weise aus dem Leben schied: Hausschwein Larry-Steve.

Alexa Bliss' Schwein hatte 90.000 Follower bei Instagram

Den vor vier Jahren geborenen Eber hatte sich Bliss noch zusammen mit ihrem WWE-Kollegen und früheren Lebensgefährten Buddy Murphy angeschafft, er war Teil auch ihres öffentlichen Lebens: Ein eigener Instagram-Account für ihn hatte über 90.000 Follower.

In dieser Woche allerdings ist Larry-Steve aus nicht genannten Gründen sehr schnell sehr krank geworden und letztlich verstorben, auch die Umstände nahmen Bliss mit: Nach eigenen Angaben kontaktierte sie 13 Tierärzte, die eine Behandlung ihres Lieblings ablehnten, die meisten gaben seine Größe als Grund an, ihn nicht versorgen zu können.

Bliss - die bei der aktuelle Ausgabe der WWE-Show Monday Night RAW vor Ort war, aber nicht auftrat - zeigte sich besonders erschüttert darüber, dass Larry-Steve so auch keine Schmerzmittel bekommen konnte: "Es bricht mir das Herz, dass ich ihn vor Schmerzen schreien höre und niemand zu Hilfe kommt."

Viele frühere WWE-Kolleginnen leiden mit

An Larry-Steves Tod am Dienstag nahm nicht nur Bliss großen Anteil: Ihre Familie begleitete ihn in Bliss' Haus in Orlando durch seine letzten Stunden, ihr Verlobter - der Sänger Ryan Cabrera - versuchte sein Leid mit Gitarrenspiel zu lindern, via Social Media erreichten Bliss unzählige Nachrichten von aktuellen und früheren WWE-Kolleginnen und -Kollegen und anderen Promis.

Unter anderem kondolierten auch Nikki und Brie Bella, Brandi Rhodes, Renée Paquette, der seit langem mit der Wrestling-Szene verbundene Schauspieler David Arquette und Amanda Huber, die Witwe des verstorbenen Brodie Lee (Luke Harper).

Was Bliss zusätzlich traurig machte: Larry-Steve starb genau einen Tag, bevor er vier Jahre alt geworden wäre. An diesem Tag veranstalteten Bliss und Cabrera daher einen kleinen Online-Event zu seinen Ehren, bei dem auch Spenden für eine Tierrettungs-Farm gesammelt wurden.