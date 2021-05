Diese Hiobsbotschaft hat die zuletzt ohnehin gebeutelte Wrestling-Liga NJPW erschüttert.

Ihr aktuelle IWGP World Heavyweight Champion und internationales Aushängeschild Will Ospreay musste in dieser Woche seinen Titel aufgrund einer Nackenverletzung abgeben.

Die Promotion gab daraufhin bekannt, dass der Titel für vakant erklärt wird. Wie der neue Titelträger ermittelt wird und für wie lange Ausnahme-Wrestler Ospreay ausfällt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.

Das Ende eines rasanten Aufstiegs

Für den Briten Ospreay ist die Verletzung gleichbedeutend mit einem jähen Ende seines rasanten Aufstiegs in den vergangenen acht Monaten. Vor Beginn der Corona-Pandemie machte sich der 28-Jährige Brite über Jahre einen Namen in der Junior-Heavyweight-Klasse (vergleichbar mit den Cruiserweights der WWE, aber mit höherem Prestige) und konnte den Titel insgesamt dreimal erringen.

Aus der mehrmonatigen Corona-Pause kehrte er nicht nur in exzellenter Form zurück, sondern erfüllte auch die Kriterien, um in der Heavyweight-Klasse antreten zu dürfen. Es dauerte nicht lange, bis sich Ospreay gegen seinen langjährigen Mentor und absoluten Megastar von NJPW, Kazuchika Okada, wandte und seine eigene Gruppierung aus Bösewichten, das United Empire, gründete.

Ein überraschender Erfolg für Ospreay

Es folgte eine Niederlage gegen Okada beim Wrestlemania Japans - Wrestle Kingdom 15, im Januar und anschließend der Gewinn des New Japan Cups 2021, der ihm ein Titelmatch um den neu eingeführten IWGP World Heavyweight Titel garantierte.

Dieses Match fand am 4. April bei Sakura Genesis statt. Ospreay besiegte überraschend Kota Ibushi, der zuvor die Heavyweight und Intercontinental-Titel der Liga vereinigt hatte und wegen einer Fußverletzung kürzer treten musste.

Am 4. Mai verteidigte der Brite, der mit der bald wohl bei WWE aktiven Bea Priestley liiert ist, seinen Titel erstmals. Seinen Kontrahenten Shingo Takagi konnte er in einem vielgelobten Match zwar bezwingen, doch zog er sich eine Nackenverletzung zu, die die Liga nun veranlasste, ihm den Titel nach nur 46 Tagen zu entziehen. Eine geplante Titelverteidigung gegen Ex-Mentor Okada war ursprünglich für den 29. Mai vorgesehen gewesen.

Coronabedingte Pause für NJPW

Gleichzeitig war der Event am 4. Mai der vorerst Letzte der Liga. Aufgrund der verschärften Coronalage in Japan und der Erklärung eines Notstands, beschloss die Liga, fünf Events abzusagen. Später gab man bekannt, dass es bei NJPW selbst zwei positive Coronafälle gab. Aufgrund dessen, dass einige Wrestler direkten Kontakt zu den positiv Getesten hatten, mussten diese sich ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben. Der bekannteste Name davon ist Kazuchika Okada.

Am 22. Mai nimmt NJPW ihren Betrieb wieder auf.