WWE-Rivale All Elite Wrestling hat dem Wrestling-Marktführer die nächste Legende abspenstig gemacht: Mark Henry folgt seinen Weggefährten "Big Show" Paul Wight und Christian Cage zu AEW.

Beim Pay Per View Double or Nothing präsentierte AEW den WWE Hall of Famer in einem unangekündigten Auftritt. Der frühere Olympia-Gewichtheber, der in diesem Jahr 50 wird, soll als Experte bei der im kommenden Jahr startende Freitagsshow Rampage dienen.

Er bekommt damit eine ähnliche Rolle wie Wight, der bislang vor allem als Co-Kommentator der Webshow Dark: Elevation in Erscheinung getreten ist und auch bei Double or Nothing im Einsatz war ("Big Show" Paul Wight: So hat WWE mich zu WWE vergrault).

Aus dem Engagement Henrys könnte mehr werden: Der "World's Strongest Man", der seine Vollzeit-Karriere 2017 beendet hat und zuletzt 2018 beim WWE Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien im Ring war, hat schon vor einiger Zeit angekündigt, dass er ein Ring-Comeback plant. Henry hat dafür zuletzt rund 35 Kilo abgespeckt.

Als Überraschungsteilnehmer der Casino Battle Royale hatte bei Double or Nothing zuvor auch Lio Rush sein AEW-Debüt gefeiert.