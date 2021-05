Legende gegen Jungstar, die dominante Gruppierung der vergangenen Jahre gegen ein neues Super-Bündnis - ausgetragen in der Neuauflage einer berühmt-berüchtigten Matchart vergangener Tage.

Der Hype vor Blood and Guts, dem dieswöchigen TV-Special des WWE-Rivalen AEW, war groß. Und das Ergebnis wird in der Wrestling-Fangemeinde weiter für Gesprächsstoff sorgen.

In einem Käfigduell, das an die legendären "War Games" bei WCW anknüpfte (die zuletzt auch bei WWE NXT neu aufgelegt worden waren), gipfelte eine Fehde, die AEW Dynamite in den vergangenen Monaten geprägt hatte: Der frühere WWE-Champion Chris Jericho traf mit seinem beim ersten Dynamite gegründeten Inner Circle auf seinen aufstrebenden Ex-Schützling MJF, der sich gegen ihn gewandt und seine eigene Gruppierung aufgebaut hatte, die an die ruhmreichen Four Horsemen erinnernde Formation Pinnacle.

Der Zehn-Mann-Kampf in zwei von einem Käfig umgebenen Ringen, der nur durch Aufgabe gewonnen werden konnte, spitzte sich auf ein böses Ende für Jericho zu - nach dem die AEW-Kommentatoren selbst die Frage in den Raum stellten, ob es auch das Ende der Karriere des 50-Jährigen war.

MJF wirft Chris Jericho vom Käfig

Jericho und MJF bekämpften sich am Ende des Matches nicht mehr im, sondern auf dem Käfig, wohin MJF zu flüchten versuchte. Die beiden versuchten sich dort gegenseitig mit ihren jeweiligen Aufgabe-Finishern niederzuringen (Lion Tamer und Salt of the Earth), letztlich gewann MJF die Oberhand, als er seinen "Dynamite Diamond Ring" einsetzte und Jericho damit für seine letzte Schandtat weichklopfte.

MJF, ebenso blutig geprügelt wie Jericho, ging mit dem angeknockten Gegner an den Rand des Käfigs und drohte, ihn von dort herunterzuwerfen, sollte der Circle nicht aufgeben. Nachdem Jerichos Kollegen Santana und Ortiz vergeblich versuchten, auf ihren Feind einzureden, sprach Sammy Guevara schließlich die Kapitulation aus.

Ein dämonisch grinsender MJF bejubelte den großen Triumph - nur um Jericho letztlich doch vom Käfig herunterzuwerfen. MJF feierte noch eine Weile auf dem Käfig, während sich Offizielle und Sanitäter um Jericho kümmerten, ehe MJF herabstieg zu seinen Pinnacle-Kollegen und Manager Tully Blanchard - als Horsemen-Original an vielen War Games früherer Zeiten beteiligt (Four Horsemen: Die tragischen Schicksale der früheren Mitglieder).

Das Ende von Jerichos Karriere?

Das Kommentatoren-Trio von AEW formulierte explizit den Gedanken, dass dieses Finish das Ende von Jerichos Karriere gewesen sein könnte.

Theoretisch ist das möglich mit Blick auf Jerichos Alter und darauf, dass ein Rücktritt des ersten AEW World Champions den wegweisenden Moment für Top-Talent MJF noch mehr Bedeutung geben würde. Dazu passend rief MJF Jericho am Ende noch ein höhnisches "Thank you" hinterher.

Was den Schockmoment allerdings schmälerte: Bei Jerichos Sturz offenbarte sich deutlich, dass der vermeintliche Stahlboden, auf dem er landete, eine abgefederte Kulisse war. Es riecht eher danach, dass Jericho zurückkommt und die Fehde weitergeht, womöglich zugespitzt auf ein Einzelmatch der großen Rivalen.

Drei neue große Matches für kommende Woche

In der Szene wird mit Spannung erwartet, wie viele Zuschauer das große Match in den USA angelockt hat - in den beiden Wochen nach dem Ende des "Wednesday Night War" mit WWE NXT hatte Dynamite bei den TV-Quoten die Millionen-Marke überschritten, was nun wieder das Ziel gewesen sein wird.

Generell scheint AEW gewillt zu sein, das neue Niveau zu halten, auch für die Show kommende Woche wurden nach dem Gastspiel von Japan-Legende Yuji Nagata gegen Jon Moxley weitere große Matches angesetzt: Der ehemalige WWE-Star Miro (Rusev) fordert in seinem bislang größtem AEW-Match TNT-Champion Darby Allin, Publikumsliebling Orange Cassidy und Pac kämpfen um das Anrecht, World Champion Kenny Omega bei der nächsten Großveranstaltung Double or Nothing am 29. Mai herauszufordern, außerdem gibt es ein weiteres Titelmatch, das in jedem Fall einschneidende Folgen haben wird.

Das Duo SCU (Kazarian und Christopher Daniels) gewann bei Dynamite einen Vierkampf, um sich ein Tag-Team-Titelkampf gegen die Young Bucks zu verdienen. Kazarian und der 51 Jahre alte Daniels - international bekannt geworden durch seine Fehde gegen AJ Styles und Samoa Joe bei Impact (damals TNA) - haben vor einigen Monaten bekanntgegeben, dass sie ihr Team auflösen werden, wenn sie ihr nächstes Match verlieren.

Es gibt kommende Woche also entweder die Thron-Rückkehr der ersten Tag Team Champions von AEW - oder ihr Ende.

Die weiteren Highlights:

- World Champion Omega tat sich mit seinem japanischen Kumpel Michael Nakazawa gegen seine Rivalen Jon Moxley und Eddie Kingston zusammen, wobei er Nakazawa offensichtlich als Prellbock missbrauchte und letztlich auch im Stich ließ, als Moxley und Kingston ihre Schlussoffensive starteten. Der eigentliche Plan ging nach dem Match auf: Zusammen mit den Bucks und den Good Brothers (Karl Anderson und Luke Gallows) ging Omega zu fünft auf Moxley und Kingston los.

- In einem weiteren Hassduell rächte sich Cody Rhodes für den Verrat seines Freundes QT Marshall, den er letztlich mit dem Figure Four Leg Lock zur Aufgabe zwang. Danach wurde Rhodes Opfer einer Attacke des halb erblindeten Ex-Sauerland-Boxers Anthony Ogogo, Marshalls Schützling in der Gruppierung The Factory. Ogogo streckte Rhodes nieder und breitete die britische Flagge über ihm aus.

- TNT-Champion Allin war diese Woche ausnahmsweise nicht in einem Match in Aktion, wurde dafür aber Opfer einer brutalen Attacke seiner Rivalen Ethan Page und Scorpio Sky. Die beiden warfen den für seine gefährlichen Stunts bekannten Skater Allin eine Betontreppe herunter.

- Britt Baker wurde offiziell als Herausforderin für Damenchampion Hikaru Shida bei Double or Nothing bestätigt. Bei Dynamite holte sie sich Rückenwind mit einem klaren Sieg über Newcomerin Julia Hart.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite - Blood and Guts am 5. Mai 2021:

Eddie Kingston & Jon Moxley besiegen Kenny Omega & Michael Nakazawa

Cody Rhodes besiegt QT Marshall

Britt Baker besiegt Julia Hart

AEW World Tag Team Title #1 Contendership Match: SCU besiegen The Acclaimed, Jurassic Express, The Varsity Blondes

Blood and Guts Match: The Pinnacle besiegt The Inner Circle