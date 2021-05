Ein Weggefährte des amtierenden WWE-Champions hat ein Überraschungs-Debüt beim Rivalen AEW gefeiert.

Lio Rush, Ex-Manager von Bobby Lashley und früherer Cruiserweight-Champion, war der "Joker" in der Casino Battle Royale beim Pay Per View Double or Nothing.

Der 26 Jahre alte, nur 1,68 Meter große Highflyer kam als 21. Teilnehmer zum Ring und bekam die Gelegenheit, die Fans mit einer Reihe spektakulärer Tempo-Aktionen zu verblüffen - ehe er dann jedoch einer Eliminierung durch Matt Hardy und das mit ihm verbündete Duo Private Party zum Opfer fiel.

Den Sieg und das Titelmatch gegen World Champion Kenny Omega sicherte sich etwas überraschend Jungstar Jungle Boy: Unter dem Jubel des Publikums schaltete der Sohn des verstorbenen Schauspielers Luke Perry am Ende den favorisierten Christian Cage aus, der in diesem Jahr nach seinem Comeback beim WWE Royal Rumble zu AEW gewechselt war.

Lio Rush war bei WWE Manager von Bobby Lashley

Lio Rush war zwischen 2017 und 2020 bei WWE aktiv, er hatte seine prominenteste Rolle als Kumpan von Lashley, der 2018 als treibende Kraft seines "Heel Turns" zum Bösewicht dargestellt wurde.

Rush wurde jedoch 2019 in den NXT-Kader degradiert, nachdem ihm aufgrund diverser Vorfälle Einstellungsprobleme attestiert worden war. Er gewann dort im Oktober 2019 den Cruiserweight-Titel von Drew Gulak, wurde ein halbes Jahr später aber Opfer der großen Entlassungswelle im Zuge der Corona-Pandemie.

Seit der Kündigung war Rush im Independent-Bereich, bei der Liga MLW und bei NJPW zu sehen, der japanischen Liga, die vor kurzem eine Partnerschaft mit AEW eingegangen ist. Ob Rush dauerhaft bei AEW bleiben wird, muss sich noch zeigen.

Das Debüt Rushs blieb nicht die einzige Überraschung des Abends: AEW präsentierte später auch WWE-Hall-of-Famer Mark Henry als Neuzugang.