Blutiges Ende für ein Duo, das die Wrestling-Szene jahrelang erfolgreich geprägt hat: Bei der aktuellen Ausgabe von AEW Dynamite verloren Christopher Daniels und Frankie Kazarian ein Tag-Team-Titelmatch gegen die Young Bucks - und muss sich entsprechend der vorher verabredeten Matchklausel nun auflösen.

Das als SCU bekannte Gespann hatte bereits vor Monaten bekanntgegeben, sich bei ihrer nächsten Niederlage zu trennen. Nach einem emotional erzählten, blutigen und mit vielen Anspielungen auf die Wrestling-Geschichte gespickten Duell mit Nick und Matt Jackson ist es nun so weit.

Ein tiefer Einschnitt - denn das Duo Daniels und Kazarian ist eng mit der jungen Historie des WWE-Rivalen AEW verwoben.

Daniels und Kazarian waren Mentoren der Young Bucks

In vergangenen Episode der YouTube-Show "Being The Elite" beleuchtete Matt Jackson, der mit Bruder Nick auch Teil der Geschäftsführung von AEW ist, die gemeinsame Bande: Daniels und Kazarian seien Vorbilder für sie gewesen. Die beiden sind dann zu Mentoren und Freunden geworden, als die Jacksons selbst in der kalifornischen Independent-Szene loslegten.

Daniels und Kazarian - beide seit den späten Neunzigern im Ring aktiv - waren dort Größen, schon bevor sie bei TNA (heute: Impact) national und international bekannt wurden, speziell Independent-Pionier Daniels: Der "Fallen Angel" hatte bei TNA eine große und vielgelobte Rivalität mit den späteren WWE-Stars AJ Styles und Samoa Joe.

Kazarian und Daniels formten 2012 ein festes Tag Team, das auch nach ihrem Impact-Abgang Bestand hatte. Als The Addiction traten sie vor allem bei Ring of Honor (ROH) in den USA und zeitweise auch bei NJPW in Japan an, zusammen mit dem ebenfalls in der kalifornischen Szene verwurzelten Scorpio Sky entwickelte sich das Trio SCU - SoCal (Southern California) Uncensored -, das schließlich bei AEW eine neue Heimat fand. Kazarian und Sky wurden etwas überraschend auch die ersten Tag Team Champions der Promotion.

Daniels und Kazarian gelten bei AEW wegen ihres reichhaltigen Erfahrungsschatzes auch hinter den Kulissen als Schlüsselfiguren bei der Arbeit mit jüngeren Talenten. Kazarian und AEW-Co-Chef Cody Rhodes sind auch Geschäftspartner in einem Zigarrenvertrieb.

Auflösung von SCU deutete sich schon an

Dass Daniels und Kazarian als Tag Team aufhören wollten - wohl auch, weil gerade Daniels mit nun 51 Jahren im Spätherbst seiner Karriere ist - wurde schon im vergangenen Dezember mehr oder weniger klar: Daniels und Kazarian verkündeten, sich bei ihrer nächsten Niederlage zu trennen. Sky ist schon seit einiger Zeit nicht mehr an ihrer Seite zu sehen, seit kurzem bildet er ein neues Team mit Newcomer Ethan Page.

Die darauffolgende Story spitzte sich auf ein Duell mit den Bucks zu, die vor einigen Wochen einen "Heel Turn" hinlegten und nun als Bösewichter inszeniert werden, die für Geld und Ruhm ihre Wurzeln verraten haben und sich der Gruppierung um World Champion Kenny Omega und seinen Manager Don Callis angeschlossen haben.

Die Art und Weise, wie die Bucks nun das Kapitel SCU beendeten, spiegelt auch eine der berühmtesten Storys eines ihrer anderen Vorbilder wider. Schon bei BTE drohten die Bucks Daniels und Kazarian an, ihnen nicht nur einen, sondern viele "I'm sorry, I love you"-Superkicks zu verpassen. Mit diesen Worten und dieser Aktion beendete Shawn Michaels 2008 bei WrestleMania 24 die WWE-Karriere der Ikone "Nature Boy" Ric Flair (Die vergessene Skandal-Akte von Shawn Michaels).

Anspielungen auf Shawn Michaels, Ric Flair, Undertaker, AJ Styles

Tatsächlich wurde das berühmte Finish in dem Match gleich mehrfach zitiert: Ein Superkick von Nick gegen Daniels außerhalb des Rings, mit dem er ihn gegen den Ringpfosten drückte, sorgte dafür, dass Daniels heftig blutete. Matt beklagte sich später, dass Daniels' Blut seine teuren Air-Jordan-Schuhe ruinieren würde und verpasste Daniels mit den sarkastisch vorgetragenen Worten "I'm sorry, I love you" einen weiteren Superkick.

Es gab noch diverse andere Zitate, Kazarian zeigte gegen Matt den Styles Clash als Tribut an Daniels' alten Rivalen und Ex-Partner AJ Styles, Matt gegen Kaz den Tombstone Piledriver, mit dem der Undertaker bei WrestleMania 26 Shawn Michaels' Vollzeit-Karriere beendete.

Letztlich griff dann noch der im wahren Leben ebenfalls mit allen Vieren befreundete Brandon Cutler ein und blendete Daniels mit einer Spraydose, die die Bucks dann auch als Schlaginstrument einsetzten. Daniels befreite sich ein letztes Mal, musste sich dann aber dem BTE Trigger beugen.

Der blutende Daniels und Kazarian umarmten sich nach dem Match als Verabschiedung, Daniels twitterte später die vieldeutigen Worte "That might be all" ("Das könnte alles gewesen sein"). Es bleibt abzuwarten, ob der emotionale Moment auch das Ende von Daniels' Karriere war und wie die weiteren Planungen von AEW mit ihm und dem nun auf sich gestellten Kazarian aussehen.