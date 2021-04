Die langjährige WWE-Wrestlerin Mickie James hat skandalöse Umstände öffentlich gemacht, die ihre Entlassung in der vergangenen Woche begleitet haben - und damit offenbar ein größeres Beben hinter den Kulissen der Promotion ausgelöst.

Die 41-Jährige, sechsmaligen Damen- und Divenchampion beim Showkampf-Marktführer, postete am Donnerstag das Bild eines schwarzen Müllsacks, in dem ihr nach eigenen Angaben ihre persönlichen Habseligkeiten aus der Firma geschickt worden waren.

"Hey Vince McMahon", schrieb sie dazu an den WWE-Boss: "Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber ich habe heute mein Care-Paket von WWE bekommen. Dankeschön." An die sarkastische Botschaft hängte sie die in diesem Kontext ebenso vielsagenden Hashtags #AlwaysBlessedandGrateful (immer gesegnet und dankbar) und #WomensWrestlingMatters (Frauen-Wrestling zählt).

Mittlerweile haben die WWE-Vorstände Stephanie McMahon (Vinces Tochter) und Paul Levesque (Triple H, Stephanies Ehemann) den Vorfall bestätigt und Konsequenzen gezogen - die die Diskussion um die Behandlung weiblicher Stars aber nur bedingt eingedämmt haben.

WWE zieht Konsequenzen: Mehrere Entlassungen

"Ich bin peinlich berührt, dass du oder irgendwer sonst auf diese Weise behandelt worden sind. Ich bitte um Entschuldigung, persönlich und im Namen von WWE. Die dafür verantwortliche Person ist kein Teil der Firma mehr", schrieb McMahon. Levesque präzisierte, dass die Person "gefeuert" worden sei.

Um wen es genau geht, ist noch nicht ganz klar, nach übereinstimmenden Medienberichten gab es mehrere Entlassungen im Bereich "Talent Relations", der "Senior Director" Mark Carrano müsse ebenso gehen wie die ihm unterstellte Nicole Zeoli. Zudem sei auch der vor allem als Ringrichter bekannte John Cone von seinen Aufgaben in diesem Bereich entbunden worden. Wer genau in welcher Weise verantwortlich für den Vorfall war, ist unklar. Nicht zu betroffen sein scheint der langjährige Talentdirektor John Laurinaitis, der erst kürzlich in eine verantwortliche Position zurückgekehrt war.

Nicht nur Mickie James bekam einen Müllsack

Was die Angelegenheit trotz der schnellen Reaktion von WWE unangenehm macht: Andere frühere weibliche Stars berichten von ähnlichen Erfahrungen, auch die im vergangenen Jahr entlassene Maria Kanellis und die 2010 freigestellte Jillian Hall haben ihre Sachen nach eigenen Angaben in einer Mülltüte bekommen.

Kanellis' Reaktion auf die von WWE vollzogenen personellen Konsequenzen: "Wurde die Person auch aus dem Jahr 2010 gefeuert? Das ist nicht der Fehler einer einzelnen Person. Es ist ein kulturelles Problem des Unternehmens. Und es kommt von der Spitze."

Das Statement scheint sich vor allem auf Vince McMahon selbst zu beziehen, der sich im Lauf seiner langen Chef-Karriere schon mehrfach Sexismus-Vorwürfen verschiedener Art ausgesetzt sah.