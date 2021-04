Erst vor einer Woche inszenierte WWE eine große "Suspendierung" von Charlotte Flair bei der Montagsshow Monday Night RAW - nun ist der Rekord-Damenchampion schon wieder zurück.

Nach ihrer Attacke auf Ringrichter Eddie Orengo vergangene Woche wurde von WWE eigentlich eine Sperre "auf unbestimmte Zeit" verkündet, die nun aber unter dubiosen Umständen revidiert wurde.

Sonya Deville, die seit der Rückkehr aus ihrer eigenen Pause nach einer realen Stalker-Attacke eine zwielichtige Assistentin des Showverantwortlichen Adam Pearce mimt, veranlasste die schnelle Aufhebung von Flairs Suspendierung. Pearce hätte "überreagiert" und nicht "beide Seiten angehört".

Charlotte Flair bittet um Entschuldigung

Flair trug eine nicht sehr aufrichtig wirkende Entschuldigung an Orengo und das "WWE-Universum" vor - und wurde auch gleich wieder in den Ring geschickt, mit Orengo als Ringrichter.

Flair besiegte Devilles Ex-Partnerin Mandy Rose und schien dabei auch mit Orengo zu spielen: Sie forderte ihn auf, ihm vor und nach dem Match die Seile aufzuhalten und nordete ihn ein, als er aus ihrer Sicht zu langsam zählte.

Der reale Grund für Flairs Suspendierung soll eine Zahn-OP gewesen sein, von der es aber gleich hieß, dass kein langer Ausfall erwartet wurde. Anscheinend war er noch folgenloser als gedacht - oder wurde verschoben.

Ist der Fiend-Charakter nach WrestleMania zerstört? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer – und überall wo es Podcasts gibt!

Braun Strowman verkracht sich mit Drew McIntyre

Eine weitere große Entwicklung gab es mit Blick auf den Hauptkampf der nächsten Großveranstaltung WrestleMania Backlash am 16. Mai: Braun Strowman verdiente sich mit einem Sieg über Drew McIntyre einen Platz im WWE-Titelmatch, der nun ein Dreikampf zwischen Strowman, McIntyre und Champion Bobby Lashley sein wird.

Strowman und McIntyre begannen die Show als Partner und traten den vergangene Woche von ihnen demaskierten T-Bar und Mace (ehemals Retribution) gegenüber - wobei Strowman anfangs versuchte, die beiden Riesen alleine zu bekämpfen, so wie McIntyre am Montag zuvor. Eine versehentliche Clothesline von McIntyre gegen Strowman löste jedoch Spannungen untereinander aus, die in der Niederlage für die Publikumslieblinge mündeten - und einem Powerslam Strowmans gegen McIntyre.

Beim anschließenden Match, das von Pearce mit dem Titelanreiz für Strowman aufgewertet wurde, griffen dann sowohl T-Bar und Mace als auch Lashley und Manager MVP ein und verhinderten damit den sich andeutenden Sieg McIntyres, der vorher in die Defensive geratene Strowman siegte mit dem Powerslam.

Die weiteren Highlights:

- Eine gemeinsame musikalische Darbietung von The Miz, John Morrison sowie Elias und Jaxson Ryker wurde von Damien Priest und The New Day unterbrochen, die das Quartett mit Tomaten bewarf. Anschließend gewann das Trio ein Six Man Tag Team Match gegen Miz, Elias und Ryker.

- Der junge Humberto Carrillo beantwortete ein weiteres Mal die offene Herausforderung von US-Champion Sheamus und war diesmal vorbereitet auf die Tracht Prügel, die ihm der Ire stattdessen verpassen wollte - und ging selbst auf den "Celtic Warrior" los. Zu einem offiziellen Match kam es wieder nicht.

- Zu einer überraschenden Wendung kam es nach dem Sieg des aufstrebenden Riddle gegen Randy Orton vergangene Woche: Orton ließ sich auf Riddles Wunsch ein, als Tag Team "RK-Bro" gemeinsam in den Ring zu steigen. Nachdem beide ihre Spezialaktionen RKO und Floating Bro angebracht hatten, siegten sie gegen ihre Kontrahenten Cedric Alexander und Shelton Benjamin. Riddle wirkt weiterhin euphorischer als Orton, aber womöglich entsteht da eine Paarung, die nach den aktuell von AJ Styles und 2,20-Mann-Omos gehaltenen Tag-Team-Titeln greifen könnte.

- RAW-Damenchampion Rhea Ripley und die Tag-Team-Titelträgerinnen Nia Jax und Shayna Baszler taten sich gegen die jeweiligen Herausforderinnen Asuka sowie Lana und Naomi zusammen. Obwohl die ebenfalls mit Jax und Baszler rivalisierenden Mandy Rose und Dana Brooke das Duo zwischenzeitlich ablenkten, bekamen Ripley und Jax Lana am Ende gemeinschaftlich mit ihren Finishern Riptide und Legdrop klein.

- Alexa Bliss trieb in einem weiteren Videosegment ihre charakterliche Entwicklung nach dem Verrat an The Fiend bei WrestleMania voran. Einmal mehr rückte sie die Puppe Lilly in den Vordergrund, die nach eigener Aussage hinter ihren dunklen Taten steht - und merkte an, dass Lilly mit dem Rest des WWE-Kaders "spielen" wolle und "ungeduldig" werde.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 26. April 2021:

Two On One Handicap Match: Braun Strowman besiegt T-Bar & Mace durch Disqualifikatiion

T-Bar & Mace besiegen Barun Strowman & Drew McIntyre durch Count Out

Damian Priest & The New Day besiegen Elias, Jaxson Ryker & The Miz

Randy Orton & Riddle besiegen Cedric Alexander & Shelton Benjamin

Rhea Ripley, Nia Jax & Shayna Baszler besiegen Asuka, Lana & Naomi

Charlotte Flair besiegt Mandy Rose

Braun Strowman besiegt Drew McIntyre