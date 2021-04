Box-Ikone Mike Tyson hat am Wrestling-Ring erneut zugeschlagen!

Nach seiner Rückkehr zum WWE-Rivalen AEW in der vergangenen Woche war "Iron Mike" diesmal in offizieller Funktion bei einem Match aktiv - und der Versuch eines Gegenspielers, den "Baddest Man on the Planet" mit einem Baseballschläger auszuschalten, ging für diesen schmerzhaft nach hinten los.

Mike Tyson schlägt Cash Wheeler nieder

Tyson war bei der TV-Show Dynamite als "Special Enforcer" eines Showkampfs von Wrestling-Legende Chris Jericho eingeteilt, Jericho traf auf Dax Harwood vom Tag Team FTR (bei WWE: The Revival), Teil der mit ihm rivalisierenden Gruppierung The Pinnacle um Mega-Talent MJF.

Der Rest des Pinnacle und auch von Jerichos eigenem Bündnis The Inner Circle hatte Ringverbot und Tyson sollte es durchsetzen - und musste schließlich Hand anlegen, um seinen Job zu erfüllen: Als Jericho an der Schwelle zum Sieg war, stürmte MJF verbotenerweise zum Ring und lenkte Ringrichterin Aubrey Edwards ab, die restlichen Mitglieder von Pinnacle und Circle folgten und prügelten sich.

Harwoods Partner Cash Wheeler wollte die Verwirrung nutzen und Jericho im Ring mit dessen eigener Spezialwaffe angreifen, dem Baseballschläger "Floyd". Tyson hielt Wheeler aber davon ab, den Ring zu betreten - und als der dann mit dem Schläger auf Tyson selbst losgehen wollte, fing er sich einen rechten Haken Tysons ein und fiel wie ein gefällter Baum zu Boden. Vor einer Woche hatte Wheelers Pinnacle-Kollege Shawn Spears (Tye Dillinger bei WWE) ein ähnliches Schicksal erlitten.

Jericho konnte Harwood dann mit seinem Finisher Judas Effect besiegen und dieses Kapitel der Fehde für sich entscheiden. Anschließend ernannte er Tyson zum Ehrenmitglied seines Inner Circle, der bei der Dynamite-Ausgabe am 6. Mai ein an die berühmten "War Games" angelehntes "Blood-and-Guts-"Käfigmatch gegen The Pinnacle bestreiten wird.

Die weiteren Highlights:

- In Tysons Windschatten führte AEW einen weiteren erfolgreichen Ex-Boxer in ihr Programm ein, der dauerhaft zum Wrestling gewechselt ist: Der Brite Anthony Ogogo, Bronze-Gewinner im Mittelgewicht bei Olympia 2012 und danach Profi im Sauerland-Stall, ehe eine Horrorverletzung am Auge seine Karriere beendet hatte, besiegte No-Name Cole Carter innerhalb einer Minute mit einem K.o.-Hieb. Ogogo ist bei AEW Teil der neuen Gruppierung seines Trainers QT Marshall, die sich kürzlich gegen AEW-Co-Chef Cody Rhodes gewandt hatte.

- Nachdem sie sich vergangene Woche gegen Jon Moxley gestellt und auf die Seite von World Champion Kenny Omega geschlagen haben, scheinen die Tag Team Champions The Young Bucks nun endgültig böse geworden zu sein: Ihr Titelmatch gegen die Herausforderer Rey Fenix und Pac (den früheren Neville von WWE) bestritten sie in einem neuen Outfit - mit Air-Jordan-Schuhen der Edelmarke Dior -, mit arrogantem Auftritt und schließlich auch mit ruhmlosen Mitteln. Am Ende eines über 20 Minuten langen, hochklassigen Showdowns rissen sie dem Fenix die Maske ab - eine große Ehrverletzung des mexikanischen "Luchadors" - und nutzten dessen Versuch, sein Gesicht zu verbergen, indem sie ihn mit einem doppelten Superkick niederstreckten und pinnten.

- Die hoch talentierte und charismatische Ex-Basketballerin Jade Cargill - groß eingeführt als Partnerin von NBA-Legende Shaquille O'Neal bei dessen spektakulärem Gastspiel für AEW - feierte ihr nächstes Erfolgserlebnis: Sie besiegte Rivalin Red Velvet in einem Einzelmatch.

- Die nach ihrem WWE-Comeback beim Royal Rumble im Januar zu AEW gewechselte Legende Christian Cage musste in der neuen Heimatliga erstmals einstecken: Empört darüber, dass Cage das Angebot, sich seinem Team anzuschließen ablehnte, beleldigte der frühere ECW- und WWE-Star Taz den Neuzugang, unter anderem meinte er, dass "dieser andere Typ" (Edge) Cage immer durchgeschleppt hätte. Schließlich hetzte Taz seinen Schützling Powerhouse Hobbs auf Cage, der den "Instant Classic" niederstrecken und abfertigen konnte, als der von Taz' Sohn Hook abgelenkt wurde.

- Im letzten großen Match des Abends gipfelte die Fehde zwischen dem aufstrebenden AEW-Eigengewächs Darby Allin und dem langjährigen WWE-Star Matt Hardy in einem Falls Count Anywhere Match ohne Regeln und der Möglichkeit, an jedem Ort der Arena zu enden. Mit vielen waghalsigen Aktionen untermauerte Allin seinen Ruf als legitimer Erbe des jungen Jeff Hardy, am Ende fertigte er dessen älteren Bruder mit einem Coffin Drop aus mehreren Metern Höhe von einer Stahlträger-Konstruktion ab (Darum wechselte Matt Hardy von WWE zu AEW).

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 14. April 2021:

AEW World Tag Team Title Match: The Young Bucks (c) besiegen Pac & Rey Fenix

Jade Cargill besiegt Red Velvet

Anthony Ogogo besiegt Cole Carter

Chris Jericho besiegt Dax Harwood

Kris Statlander besiegt Amber Nova

TNT Title Falls Count Anywhere Match: Darby Allin (c) besiegt Matt Hardy