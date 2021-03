Große Sorge um einen WWE-Hall-of-Famer: Brian James, besser bekannt als The Road Dogg, hat offenbar schwere gesundheitliche Probleme.

"Brian hat aller Wahrscheinlichkeit nach einen Herzinfarkt erlitten, als er am Donnerstagabend aus Orlando zurückgekommen ist", schrieb Ehefrau Tracy auf Facebook. Der 51 Jahre alte James war dort bei den Aufzeichnungen für die TV-Show des NXT-Kaders, für die er hinter den Kulissen mitverantwortlich ist.

Anzeige

Road Dogg fühlt sich "schrecklich"

Zur Abklärung sei James unter anderem auch bei einem Nierenspezialisten gewesen - wo keine Probleme festgestellt worden seien -, er hätte zudem schon immer auch Probleme mit seinem Blutdruck gehabt. James' Zustand scheint beängstigend zu sein, seine Frau schreibt, dass er sich "schrecklich" fühle, sie selbst sei "ein Wrack". Tracy James bat die Fans ihres Mannes "zu betten, dass bei den Tests etwas zurückkommt, dass wir behandeln können" und "dass er wieder nach Hause kann".

Brian James ist der jüngste von vier Söhnen der im vergangenen Jahr verstorbenen Legende "Bullet" Bob Armstrong, bei WWE debütierte er in den Neunzigern als "Roadie" von Jeff Jarrett, hatte dann seine erfolgreichste Zeit im Team mit Billy Gunn. Als New Age Outlaws waren sie Mitglied der legendären D-Generation X, mit der sie 2019 in die WWE Hall of Fame einzogen.

Aktuell arbeitet er bei NXT als Producer und ist dort zusammen mit seinen alten DX-Kollegen Shawn Michaels und Paul "Triple H" Levesque tätig.